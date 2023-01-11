شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج وعبير صبرى وهانى عادل من كواليس تصوير مسلسل "جميلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة عبير صبرى، متابعيها بصورة تجمعها بالنجمة ريهام حجاج والفنان هانى عادل من كواليس تصوير مسلسل " جميلة"عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة:" من تصوير مسلسل جميلة الخناقة حامية آوي بين نيرمين وجميله أنا عن نفسي متحمسة أوى انتظرونا في صراع كبير جميلة نيرمين وزياد".



عبير صبرى و ريهام حجاج

وتجسد عبير صبرى خلال الأحداث شخصية شريرة، وتسجل تعاونها الثانى على التوالي مع ريهام حجاج بعدما قدما سويًا مسلسل "يوتيرن" في شهر رمضان الماضى.

مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع.

وقدمت عبير صبرى مسلسل "يوتيرن" في شهر رمضان الماضى، من بطولة ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

وتنتظر عبير عرض فيلم "ليلة العيد" الذى انتهت من تصويره العام الماضى، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام.