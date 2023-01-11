نجمة مصرية شهيرة تتعرض للتحرش من أقاربها! ما كشفت عنه فاجأ الجميع!

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 يناير 2023 03:54 مساءً - كشفت الفنانة المصرية وفاء سالم تفاصيل تعرضها لـ التحرش من بعض أقاربها في فترة طفولتها، وانتهاكهم لطفولتها البريئة، موضحةً أن ذلك الأمر كان ضمن أسباب اعتزالها وابتعادها عن المجال الفني.

وقالت وفاء سالم خلال مقطع فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: كنت في مرحلة الطفولة يعاملني أقاربي بشكل غير آدمي، حيث كانوا ينقلونني من حجر إلى آخر ويقومون بتقبيلي بعنف وكنت أتعرض لأذى جسدي بسبب هذا الأمر”.

وفاء سالم تعرّضت للتحرش في طفولتها

وأضافت وفاء: كانوا بيقعدوني على حجرهم وبينقلوني من حجر لحجر، ولما بيحضنوني كانوا بيوجعوا جسمي ببقى عايزة أزقهم ومش قادرة ومش مستحملة الأحضان بتاعتهم بسبب جسمي النحيل، ولما كانوا بيبوسوني كنت ببقى غصب عني بمسح البوسة من على خدي، وكانوا بيسألوني انتي مش بتحبينا؟ وكنت بتكسف وأقول لا.

وتابعت وفاء سالم: بوستهم كانت بتشوكني وبتشوك خدي وريحة نفسهم بالسجائر كانت بتضايقني وببقى عايزة أهرب من كل العالم ده؛ لأن أحضانهم كانت بتوجع جسمي النحيل، وأكتر حاجة لسه فكراها لحد دلوقتي وكانت بتوجعني وعاملة جرح في قلبي إن بعض القرايب كانوا بيقعدوني على حجرهم وبينتهكوا طفولتي البريئة، بينتهكوها بقسوة ووقاحة.

وأردفت وفاء: كنت في الأول مش بفهم وكنت بتكسف اتكلم، ودلوقتي كل ده شريط بيمر بيلف في دماغي وعمري ما نسيته ولما كبرت كنت بحس إن الطفلة لسه جوايا، ولسه جوايا البراءة، وكان بيحصل معايا حاجات شبه كده لحد وقت قريب، وبيدخلولي من مداخل انتي فتاة أحلامي، انتي كلك أنوثة وجمال، انتي محصلتيش، وكل ده عشان يوصلوا لحاجة، مش قادرة أنطقها، جوايا وجع كبير، وده كان من ضمن الأسباب إني مشيت.. لسه فيه حواديت وحكاوي هتسمعوها.

وفاء سالم تعلن إعتزالها التمثيل

ثم أعلنت وفاء سالم اعتزالها التمثيل، قائلةً: “مش هقول الأسباب دلوقتي هقولها في الفيديوهات الجاية، ولكني قررت أعتزل التمثيل، والقرار ده كان بيروح وبيجي”.

وأضافت: “وأنا صغيرة كان عندي مشكلة مع الكذب ولما بكدب بيكون فيه حجر على قلبي وأما حبيت التمثيل قولت هنقل المشاعر اللي بحسها سواء غضب أو حزن أو ألم لكن عايزة أرتقي بالذوق العام من خلال أعمال فنية هادفة وحظي كان كويس العمل مع عمالقة مثل الراحل أحمد زكي والكاتب بشير الديك والمخرج عاطف سالم“.

واختتمت بالقول: “عاوزة يبقى في تواصل شخصي بينكم وعملت قناة عشان أرد فيها على أي سؤال يخصني وهرد على كل الأسئلة سواء النقد الجيد وكذلك وجهة النظر المعارضة لي وسأتفاعل معكم”.

من هي وفاء سالم؟

وفاء سالم هي ممثلة ولدت في مدينة حلب بسوريا أي تحمل الجنسية السورية، عاشت معظم حياتها بمصر ومعظم أعمالها الفنية مصرية، ولدت في شهر يوليو عام 1964، وتقيم حاليا في القاهرة بسبب طبيعية وظروف العمل الخاصة في مجال التمثيل والتصوير، حيث نشأت في أسرة بسيطة، وكان والدها محامي معروف في حلب، درست في كلية الآداب تخصص فلسلفة من جامعة حلب، ولكنها كانت تميل بشكل كبير للفن والتمثيل، حيث دخلت مجال التمثيل والفن منذ عام 1978.

أبرز أعمال وفاء سالم

لقد تم اكتشاف موهبتها الفنية من قبل المخرج المصري عاطف سالم الذي كان له الفضل في دخولها عالم الشهرة وبدأت تتعاقد على أدوار البطولة في الكثير من الأفلام والمسلسلات، حيث يعتبر أول عمل فني قدمته خلال فيلم” النمر الأسود” مع النجم أحمد زكي وهو فيلم مصري تم تصويره بالقاهرة بعدما انتقلت للعيش فيها مباشرة، وكان الفيلم له دور واضح في تحقيق شهرة كبيرة لها، حيث قامت وقتها بتمثيل دور فتاة ألمانية يقع بحبها شاب مصري وكان اسمها في الفيلم ” هيلجا”، حيث تم إنتاج الفيلم في عام 1984.

ومن أبرز أسماء المسلسلات التي شاركت فيها وفاء سالم أيضا: (مسلسل القاتل الذي أحبني، ومسلسل الأخ الكبير، ومسلسل في غمضة عين، ولحظات حرجة، وأفراح إبليس، وعوالم خفية).وعدد آخر من الأعمال

من هو زوج وفاء سالم

لقد تزوجت من رجل أعمال مصري معروف رفعت الشريف وانجبت منه ابنا واحدا اسمه (أدهم) وكان زوجها الداعم الأول لها في مسيرتها الفنية وفي أي قرار تتخذه، نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة لها طيلة سنوات مشوارها الفني بسبب جمالها الطبيعي الساحر.

وفاء سالم وعمليات التجميل

نجحت في تحقيق شهرة كبيرة لها في مختلف الوطن العربي مما كانت دوما محط أنظار الكثير من وسائل الإعلام وبالأخص قبل أيام قليلة بعد قيامها بنشر أحدث إطلالة لها وكانت تبدو أصغر من سنها الحقيقي بعشرين عام، على الرغم أنها تبلغ من العمر 59 عاما وهذا ما أثار تعجب وفضول المتابعين بأنها خضعت لكم كبير من عمليات التجميل الخاصة بمنطقة الوجه من أجل أن تظهر بهذا اللوك الجديد، الذي أصبح هوس الكثير من المشاهير خوض الكثير من العمليات التجميلية ذات التكلفة المالية العالية من أجل البقاء بسن شبابي لأطول فترة.

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