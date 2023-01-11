لوسي: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكم .. اتلموا وابعدوا عننا بقى”

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 يناير 2023 03:54 مساءً - أعربت الفنانة لوسي عن غضبها واستيائها من مروجي الشائعات وتحديدا شائعات وفاة الفنانين التي يتم ترويجها بين الحين والآخر، وكان آخرها شائعة وفاة الفنان صلاح السعدني التي انتشرت في الساعات الماضية .

قالت لوسي في تصريحات صحفية لها كاشفة عن الوضع الصحي للفنان صلاح السعدني: “الأستاذ صلاح السعدني بخير وصحته كويسة الحمد لله .. بحاول أتواصل معاه من وقت للتاني ولكنه مش دايماً بيرد على التليفون، وربنا يديله الصحة والعافية يا رب” .

تابعت موجهة رسالة إلى مروجي الشائعات: “بقولهم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وفي اللي بيقول الكلام ده .. الأعمار بيد الله، هما ليه بيموتونا قبل الأوان؟ ربنا لو عايز يختار حد هيختار .. اتلموا وابعدوا عننا بقى وحسبي الله ونعم الوكيل” .

وكانت قد ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا حول وفاة صلاح السعدني، خاصة بعد نشر المحامي الحقوقي خالد علي منشورا ينعيه فيه .

ليخرج الفنان أحمد السعدني نجل النجم الكبير صلاح السعدني بمنشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” للرد على تلك الأخبار ونفيها، مؤكدا على أن والده بخير ولا صحة لخبر وفاته .

فكتب أحمد السعدني في منشوره: “أبويا بخير الحمدلله .. إن شاء الله تنشل اللي كتبت إشاعة .. ‏كنت عايز تبقى الريس وانت من مروجي الإشاعات” .

كما علقت الفنانة نهال عنبر رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية على خبر وفاة صلاح السعدني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” .

فقالت: “إشاعة وهو زي الفل .. أنا كلمت أكرم السعدني على طول اتطمنت وقالي مفيش حاجة ومين اللي طلع الإشاعة دي أنا مش عارف .. أنا مش فاهمة إيه الإشاعات اللي كل شوية بتطلع دي” .