شاهد حبيبة “وديع” نجل جورج وسوف التي رفض الزواج بغيرها ومات أعزب من أجلها.. لن تصدّق جمالها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 يناير 2023 03:54 مساءً - مازال نبأ وفاة وديع نجل المطرب وسلطان الطرب جورج وسوف، حديث روّاد مواقع السوشيال ميديا خاصةً بعد ظهور والده في حالة انهيار خلال تلقي واجب العزاء.

وتزمنًا مع رحيله، تبادل الروّاد و المتابعين معلومات عن الحياة الشخصية للراحل وديع جورج وسوف، ولعل أهمها علاقته العاطفية بممثلة لبنانية شهيرة.

حيث شاع في الأعوام القليلة الماضية أخبار تفيد بوجود علاقة عاطفية تجمع الممثلة اللبنانية رولا شامية ووديع جورج وسوف.

من هي رولا شامية؟

ممثلة كوميدية لبنانية مواليد 5 أيلول 1976 وحائزة على افضل ممثلة كوميدية لبنانية وهي ممثلة كوميدية مشهورة ابتدأ مشوارها في الكوميدية التلفزيونية في سنة 1995 حتى الآن وابتدأت في برنامج لايمل في جميع اجزائه مع عادل كرم و عباس شاهين ونعيم حلاوي وانجو ريحان ومن ثم مثلت دور بطولي في مسلسل كوميدي لبناني ( خدنا بحلمك ) و مثلت في مسلسل ( ابو رياض coffee shop ) مع عادل كرم وعباس شاهين ومثلت ايضًا ( ابو رياض مين قده ) .

وكانت الممثلة اللبنانية رولا شامية قد اطلقت تصريحات جريئة، بينها الكشف عن سبب انفصالها عن وديع نجل النجم السوري جورج وسوف، مبينةً في حديثها عن سر تعدد علاقاتها الغرامية وعدم اكتمالها بالزواج.

وأضافت رولا شامية التي حلت ضيفة على قناة (الجديد) مع الإعلامي علي ياسين، أن ما يدور حول سوء علاقتها بوديع، غير صحيح مؤكدة أن العلاقة بينهما كانت دائما قوية، وأنها عاشت معه فترة جميلة جداً، لكن مشاكل عدة أدت إلى انفصالهما.

وعن سبب الانفصال قالت: «يعيش حياته في قطر، وأنا في لبنان وبعيدة عنه ولا يوجد تواصل وهذا البُعد يخلق الجفاء»، منوهة بأن علاقتها بعائلة الوسوف جميعهم جيدة، وأنها ذهبت لواجب العزاء في والدة النجم السوري مؤخراً، وواسته في هذا المصاب.

من هو وديع جورج وسوف؟

وديع هو الابن الأكبر للفنان جورج وسوف من زوجته شاليمار، التي تعرف عليها في عمر 21 عاما أثناء إحيائه حفلا غنائيا، وتزوجها مدنيا في باريس، لأن أسرتها كانت ترفض زواجها من جورج وسوف، وأنجب منها وديع، وحاتم، وجورج جونيور.

ورغم امتلاك وديع صوتا مميزا يشبه صوت أبيه، إلا أنه لم يحترف الغناء، لكنه قدم أكثر من أغنية إحداها أهداها لوالده المطرب الكبير جورج وسوف.

ودرس وديع وسوف في مدرسة لويز فيغمان في بيروت بلبنان، وتخرج من الجامعة الأمريكية اللبنانية تخصص التسويق وإدارة الأعمال، عام 2005.

وبدأ نجل جورج وسوف حياته العملية في مجال التسويق، الذي ظل يعمل به إلى أن غادر الدنيا، بالإضافة إلى إدارة أعمال والده لفترة طويلة.

وكان وديع وسوف قد ارتبط عاطفيا بـ رولا شامية، الأمر الذي عارضه والده، بسبب أنها تكبره بأكثر من 12 عاما، وهذا ما كشفت عنه رولا شامية أثناء لقائها مع الإعلامية رابعة الزيات، حيث قالت إنهما الآن تربطهما علاقة صداقة قوية، رافضة الإجابة عن سؤال: هل من الممكن أن تعود له أم لا؟.

وأجرى وديع وسوف عملية تكميم بالمعدة قبل أسبوع، ليستطيع إنقاص وزنه، إلا أنه أصيب بعدها بمضاعفات خطيرة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالعاصمة اللبنانية بيروت، وشهدت حالته تدهورا كبيرا خلال الساعات الماضية، واستلزم ذلك نقل دم له، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وفاة نجل جورج وسوف

توفي وديع جورج وسوف ؛ نجل الفنان جورج وسوف، مساء السبت، بأحد المستشفيات في بيروت بعد معاناته من نزيف.

كشفت مصادر طبية داخل مستشفي مار يوسف في تصريحات صحفية؛ عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لوديع جورج وسوف نجل الفنان جورج وسوف .

وقالت المصادر ان نجل جورج وسوف دخل المستشفي مرة اخري بسبب عدم التزامه بنصائح الطبيب الذي أجرى له عملية تصغير معدة منذ حوالي 10 أيام حيث تسبب ذلك في وجود نزيف له.

أعلن الفنان جورج وسوف عن موعد جنازة ابنه الراحل وديع ؛ وذلك بعد ان وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي .

وكتب جورج وسوف عبر صفحته على فيسبوك: “المنتقل الي رحمته تعالي يوم الجمعة متتمما واجباته الدينية ؛ يحتفل بالراحة النفسية الساعة الحادية عشر من قبل الظهر يوم الاحد ٨ الجاري في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس ( مارنقولا)؛الاشرفية .

وتابع: ثم ينقل جثمانه الي مسقط راسة مفروم حيث تقام صلاة البخور لراحه نفسه الساعة الخامسة بعد الظهر في كنيسة متر الياس ؛ كفرون ثم يواري المصري في مدافن العائلة”.

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