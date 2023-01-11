شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض فيلمى "هاجس" و "إن عاش" فى أمسية بمركز الثقافة السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى أمسية سينمائية اليوم الأربعاء الموافق 11 يناير ، فى تمام الساعة 6 مساء، يعرض خلالها فيلم( هاجس) وهو روائى قصير للمخرج "عاطف شكري" من إنتاج المركز القومى للسينما وفيلم "إن عاش" روائى قصير للمخرج محمود عبد الكافي،

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة لمناقشة الجمهور فى المشاكل المتعلقة بالتنمر وتأثيره على مختلف الفئات العمرية من خلال مشاهدتهم للأفلام. ويتحدث فى الندوة كل من المخرج عاطف شكرى و الدكتورة سحر عبد العال طبيب وإستشارى الإرشاد الأسرى وتدير النقاش الكاتبة الصحفية أمل عبد المجيد مدير مركز الثقافة السينمائية. والأفلام تنتمى الى نوعية أفلام الدراما النفسية

ومن جانبها أشارت المونتيرة منار حسني أن مركز الثقافة السينمائية يحرص دائما علي تنوع الأنشطة التي يقيمها من خلال العروض السينمائية والندوات والورش المتخصصة حتي تتناسب مع متطلبات الجمهور من محبي وعشاق السينما.