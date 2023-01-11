شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تنشر صورة تشويقية لفيلمها الرومانسي "أنا لحبيبي" والان مع تفاصيل الخبر
وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.
وقد عرض مؤخرًا فيلم "خطة مازنجر" للنجمة ياسمين رئيس في دور العرض العربية، وحضرت ياسمين العرض الخاص للفيلم في سينما بوليفارد بالمملكة العربية السعودية وحقق الفيلم ردود أفعال إيجابية، ويشاركها في بطولته النجوم حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.
أفلام ياسمين رئيس
وفي الدراما التليفزيونية قدمت ياسمين العديد من المسلسلات الناجحة منها "أنا شهيرة أنا الخائن"، و"طرف ثالث" و"عرض خاص"، وغيرها من الأعمال.