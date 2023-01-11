شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تنشر صورة تشويقية لفيلمها الرومانسي "أنا لحبيبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة ياسمين رئيس صورة لها مع شخصيتها في الفيلم الرومانسي "أنا لحبيبي" والذي تتصدر بطولته والمقرر عرضه 2 فبراير المقبل، وعلّقت ياسمين على الصورة " ليلى زهدي ... مستنياها - فيلم أنا لحبيبي، 2 فبراير في جميع دور العرض، ووضعت الفنانة هاشتاج "مين ما بيحبش ليلى".

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وقد عرض مؤخرًا فيلم "خطة مازنجر" للنجمة ياسمين رئيس في دور العرض العربية، وحضرت ياسمين العرض الخاص للفيلم في سينما بوليفارد بالمملكة العربية السعودية وحقق الفيلم ردود أفعال إيجابية، ويشاركها في بطولته النجوم حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.





يشار إلى أن ياسمين رئيس سبق أن جسدت العديد من الشخصيات المختلفة في السينما المصرية منها فيلم "لص بغداد" والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف "بلاش تبوسني"، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها "البحث عن أم كلثوم"، بجانب بطولتها لفيلم "شيخ جاكسون"، و"هيبتا المحاضرة الأخيرة"، وتعاونت مع النجم أحمد حلمي في فيلم "صنع في مصر"، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم "فتاة المصنع".

أفلام ياسمين رئيس

وفي الدراما التليفزيونية قدمت ياسمين العديد من المسلسلات الناجحة منها "أنا شهيرة أنا الخائن"، و"طرف ثالث" و"عرض خاص"، وغيرها من الأعمال.