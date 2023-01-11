شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "شلبى" يتخطى الـ 4 ملايين جنيه فى أول أسابيع عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "شلبي" للنجم كريم محمود عبد العزيز نجاحا كبيرا الأيام الماضية بعد طرحه في دور العرض السينمائية المختلفة، حيث حقق الفيلم خلال الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 4 ملايين و133 ألف جنيه.

فيلم "شلبي" من بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، الطفلة سيليا سعد، محمد محمود، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.



شلبي

يذكر أن كريم محمود عبد العزيز قدم فى شهر يناير العام الماضى فيلم "من أجل زيكو" الذى حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وتخطى الـ28 مليون جنيه، وشاركه فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.

يعرض في السينمات خلال الفترة الحالية بجوار فيلم "شلبي"، أفلام: نبيل الجميل أخصائي تجميل، تحت تهديد السلاح، هاشتاج جوزني، فضل ونعمة.

وتستعد السينمات خلال الأيام المقبلة لاستقبال أفلام جديدة ضمن منافسات موسم منتصف العام الدراسي 2023، منها فيلم "أخي فوق الشجرة" الذي من المقرر طرحه في السينمات يوم 18 يناير المقبل، وهو من بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، بالإضافة إلى فيلم "جروب الماميز"، وفيلم "المطاريد بطولة أحمد حاتم.