ميشيل يوه أفضل ممثلة فى فيلم كوميدى أو موسيقى عن Everything Everywhere All at Once

كولين فاريل أفضل ممثل فى فيلم موسيقى أو كوميدى عن The Banshees of Inisherin

جيرمى ألن وايت أفضل ممثل فى مسلسل كوميدى أو موسيقى عن The Bear

كينتا برونسون أفضل ممثلة فى مسلسل كوميدى أو موسيقى عن Abbott Elementary

القاهرة - سامية سيد - فاز The Banshees of Inisherin بجائزة الجولدن جلوب في دورتها الـ 80 أفضل فيلم كوميدي، فيما فاز The Fabelmans بجائزة أفضل فيلم دراما، ونال مسلسل House of the Dragon جائزة أفضل مسلسل دراما.

شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الجولدن جلوب فى دورتها الـ80.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

امير السيد

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