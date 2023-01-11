تامر عاشور ينتقد بعض الفنانين: “لو هتساعد يبقى من غير رياء”

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 يناير 2023 02:47 مساءً - انتقد الفنان تامر عاشور استغلال بعض الفنانين لأحداث ومواقف يتعرض لها أشخاص بسطاء وقيامهم باستعراض مساعدتهم لهم على السوشيال ميديا .

وآخرها ما تعرض له شخص يقوم بجمع المنتجات البلاستيكية في محافظة بورسعيد بمصر من معاملة سيئة على يد أحد الموظفين، والذي اعتدى عليه وقام بحيازة العربة التي يعمل عليها .

فكتب تامر عاشور: “ياريت لو فنان هيساعد يبقى من غير رياء ولا يقول أنا عملت كذا وكذا ولا حتى يعرّف الراجل نفسه ساعده بإيه ولا ساعده أصلاً إزاي، هي دي الصدقة”.

وأضاف: “غير كده رياء ده اللي اتعلمناه واتربينا عليه .. اللقطة سيبوها لرئيس حي مع مواطن علشان ليها جوانب تانية فمعرفتها” .

وكان قد لاقى فيديو صاحب هذه الواقعة تفاعلا وتعاطفا واسعا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن غضبهم أيضا من طريقة تعامل المسئول معه .

ونتيجة لذلك قام رئيس الحي بمقابلة العامل واستقباله في مكتبه من أجل تقديم اعتذارا له وعرض وظيفة أخرى عليه بدلا من عمله بجمع البلاستيكيات .