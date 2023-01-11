كتب امير فتحي في الأربعاء 11 يناير 2023 02:47 مساءً - انتقد الفنان تامر عاشور استغلال بعض الفنانين لأحداث ومواقف يتعرض لها أشخاص بسطاء وقيامهم باستعراض مساعدتهم لهم على السوشيال ميديا .
وآخرها ما تعرض له شخص يقوم بجمع المنتجات البلاستيكية في محافظة بورسعيد بمصر من معاملة سيئة على يد أحد الموظفين، والذي اعتدى عليه وقام بحيازة العربة التي يعمل عليها .
فكتب تامر عاشور: “ياريت لو فنان هيساعد يبقى من غير رياء ولا يقول أنا عملت كذا وكذا ولا حتى يعرّف الراجل نفسه ساعده بإيه ولا ساعده أصلاً إزاي، هي دي الصدقة”.
وأضاف: “غير كده رياء ده اللي اتعلمناه واتربينا عليه .. اللقطة سيبوها لرئيس حي مع مواطن علشان ليها جوانب تانية فمعرفتها” .
وكان قد لاقى فيديو صاحب هذه الواقعة تفاعلا وتعاطفا واسعا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن غضبهم أيضا من طريقة تعامل المسئول معه .
ونتيجة لذلك قام رئيس الحي بمقابلة العامل واستقباله في مكتبه من أجل تقديم اعتذارا له وعرض وظيفة أخرى عليه بدلا من عمله بجمع البلاستيكيات .
كانت هذه تفاصيل خبر تامر عاشور ينتقد بعض الفنانين: “لو هتساعد يبقى من غير رياء” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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