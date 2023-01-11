شكرا لقرائتكم خبر عن فولوديمير زيلينسكي من حفل Golden Globes: جميعكم ستكونون معنا يوم الانتصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي رسالة لجمهور حفل الـ Golden Globes، الذى أقيم منذ ساعات ، حيث شارك الأمل في نتيجة الحرب في أوكرانيا، وظهر زيلينسكي من خلال فيديو في الحفل، وألقى خطاب قصير، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وقدم الممثل شون بين فيديو الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي قائلا:" إذا كانت حرية الحلم رمحًا، أنا بكل فخر أقدم لكم إنسانًا هذه الليلة يمثل أكثر من الرمح".

ومن ثم بدأ زيلينسكي حديثه قائلا:" السيدات والسادة أعزائي المشاركين بـ حفل توزيع جوائز Golden Globe، أودت الحرب العالمية الأولى بالملايين، ومن ثم الحرب العالمية الثانية التي أودت بـ الملايين".



فولوديمير زيلينسكي

وأكمل زيلينسكي حديثه قائلا:"الحرب العالمية الثانية لم تنته بعد، ولكن المد انقلب، والجميع يعرف من سيفوز، لا تزال هناك معارك ودموع تنتظرنا، وفي ذلك الوقت ظهرت جوائز جولدن جلوب لتكريم أفضل الفنانين أداءً في عام 1943".

وتابع زيلينسكي حديثه قائلا:" "إنه الآن عام 2023، ولم تنته الحرب في أوكرانيا بعد ولكن المد ينقلب، ولا تزال هناك معارك ودموع أمامنا، لكن الآن يمكنني بالتأكيد أن أخبرك من هو الأفضل عن العام السابق، لقد كنت أنت، الناس الأحرار في العالم الحر، أولئك الذين اتحدوا حول دعم الشعب الأوكراني الحر في كفاحنا المشترك من أجل الحرية ".

وأنهى زيلينسكي حديثه قائلا:" الحرب العالمية الثالثة ليست ثلاثية، أوكرانيا ستوقف العدوان الروسي، على أرضنا سوف نتمكن من هذا معا، جميعكم ستكونون معنا على، يوم النصر يوم انتصارنا".



فولوديمير زيلينسكي