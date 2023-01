شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من أنجيلا باسيت بعد فوزها بـ Golden Globes عن دورها فى فيلم مارفل والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت الممثلة العالمية أنجيلا باسيت أول ممثلة تفوز بجائزة كبرى عن فيلم من أفلام مارفل، في حفل توزيع جوائز Golden Globes، حيث فازت باسيت بجائزة أفضل أداء لممثلة في دور داعم في أفلام الحركة، عن دورها في فيلم Black Panther: Wakanda Forever، حيث لعبت شخصية الملكة راموندا.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، هذا هو الترشيح الثاني لـ باسيت والفوز الثاني، بعد فوزها في عام 1994 عندما فازت بجائزة أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي عن فيلم What’s Love Got To Do It.



أنجيلا باسيت

قالت باسيت في خطاب فوزها: "في 22 يناير 1994 ، وقفت على هذه المنصة وحصلت على الجولدن جلوب عن فيلم What’s Love Got To Do It، وقال الراحل توني موريسون إن حياتك هي بالفعل معجزة وفرصة تنتظر منك أن تأمر بمصيرها، ولكن لكي يظهر هذا المصير، أعتقد أن الإيمان يتطلب شجاعة، يتطلب الصبر، ويتطلب إحساسًا حقيقيًا بنفسك، ليس الأمر سهلاً لأن الماضي غير مباشر، وله العديد من الانعطافات غير المتوقعة، ولكن بحمد الله أقف هنا، أنا أقف هنا ممتنًة".

ويدور فيلم Black Panther: Wakanda Forever حول قتال الملكة راموندا وشوري ومباكو وأوكوي ودورا ميلاجي لحماية مملكة واكاندا من تدخل القوى العالمية في أعقاب وفاة الملك T'Challa، بينما يسعى شعب الـ Wakandans جاهدين لاحتضان فصلهم التالي، وبالتالي يجب أن يتحد الأبطال معًا بمساعدة War Dog Nakia و Everett Ross وتشكيل مسار جديد لأمتهم.

ويقوم ببطولة فيلم Black Panther: Wakanda Forever كل من تينوك هويرتا، ليتيتيا رايت، أنجيلا باسيت، لوبيتا نيونجو، داني جوريرا،وينستون ديوك، مارتن فريمان، ميكايلا كويل، ريتشارد شيف.

وتلعب ليتيشا رايت دور شوري في فيلم البطل الخارق، وأصيبت خلال تنفيذ إحدى الحيل وتحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي، خلال فيلم Black Panther: Wakanda Forever.