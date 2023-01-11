شكرا لقرائتكم خبر عن إيفان بيترز الفائز بـ جولدن جلوب أفضل ممثل: أشكر الجميع والمسلسل صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الممثل الأمريكى إيفان بيترز جائزة أفضل ممثل عن المسلسل Monster: The Jeffrey Dahmer Story فى حفل توزيع جوائز جولدن جلوب.

وعبر إيفان بيترز عن سعادته بالحصول على جائزة جولدن جلوب، قائلا: "أشكر كل فريق العمل على مجهودهم الجبار والأكثر من رائع لخروج المسلسل بهذا الشكل وبشكر عائلتى وأصدقائى لوقوفهم بجانبى ومساندتى لاستكمال المسلسل للنهاية، وشكرا لكل واحد شاهد المسلسل وكان صعبا تنفيذه وصعبا فى مشاهدته".

كما فازت كيت بلانشيت بجائزة الجولدن جلوب أفضل ممثلة في فيلم دراما عن دورها في Tár، فيما فاز بجائزة جولدن جلوب أفضل فيلم أجنبي فيلم Argentina, 1985.

وفاز الفنان أوستن بتلر بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم Elvis، فيما نال أفضل فيلم أنيميشن فيلم Pinocchio للمخرج غييرمو ديل تورو، وفازت بجائزة أفضل ممثلة تليفزيونية في مسلسل دراما الفنانة زيندايا عن مسلسل Euphoria.

وفي مقابلة مع Netflix، قال الممثل البالغ من العمر 35 عامًا، إنه كان خائفا من تولي الدور بسبب ماضي "دامر" المروع، مضيفًا أنه اضطر للذهاب إلى أماكن مظلمة أثناء التصوير للوصول إلى عقلية القاتل وتعيد Netflix سرد قصة Dahmer من منظور ضحاياه الذين كانوا في الغالب من أصحاب البشرة السمراء ويستكشف الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها شرطة ولاية ويسكونسن في التعامل مع تحقيق القاتل الجماعي سيئ السمعة، الذي احتل عناوين الصحف الوطنية بعدما كشف أنه كان لحم ضحاياه.