حجب كليب محمد رمضان وأحمد عدوية لانتهاك حقوق الملكية الفكرية

حجب موقع اليوتيوب كليب أغنية "على وضعنا" للنجم محمد رمضان والنجم أحمد عدوية ونجله الفنان محمد عدوية من على موقع اليوتيوب بسبب مطالبة محمود بدر عضو فريق شارع 3 بحقوق الملكية والنشر، وأكد بدر أن الأغنية الأصلية سيتم طرحها خلال أيام قليلة بصوته بالاشتراك مع مطرب المهرجانات أورتيجا بعنوانها الأصلي "لسة ما اتخلقش".

أغنية على وضعنا التي جمعت محمد رمضان والمطرب الشعبي أحمد عدوية ونجله محمد، وحققت 2 مليون مشاهدة بعد طرحها 9 أيام من طرحها عبر قناته على يوتيوب، تبين أن حقوقها الفكرية مملوكة لمطرب فرقة شارع 3 الفنان محمود بدر، الذي خرج في بث مباشر عبر حسابه على موقع الفيس بوك ليوجه الشكر لكل من سانده في أزمته مع محمد رمضان.

وقال إنه تلقى اتصالاً هاتفياً للتأكد من ملكيته لحقوق الأغنية، وبعدها بدقائق تم حجب الكليب، وقال إنه سيطرحها بصورتها الأصلية خلال أيام قليلة بصوته بالاشتراك مع مطرب المهرجانات أورتيجا بعنوانها الأصلي "لسه ما اتخلقش".

وعاد بدر لأصل المشكلة وقال أغنية "على وضعنا" ملكي ولم يكن لأحد الحق في غنائها، لأنني أمتلك كافة الحقوق، وهو ‏ما دفعني لإغلاقها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية. ‏

وأضاف أن الفنان محمد رمضان عرض عليه مبلغاً مالياً، وحدث بعض الاختلافات على الأجر المادي من ‏أجل حصوله على التنازل. ‏

وقال محمود بدر ما فعله الفنان محمد رمضان أمر غريب للغاية، وذلك بعد رفضي التنازل له على الأغنية منذ ‏فترة كبيرة، مقابل الحصول على مبلغ مالي. ‏

وأوضح محمود بدر أيضاً أن اسم الأغنية كان "لسه ما اتخلقش"، لكن محمد رمضان، قرر تغيير اسمها ‏للخروج من هذه الأزمة.‏

يذكر أن محمد رمضان طرح أغنية «على وضعنا» ليسجل التعاون الأول مع نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية وقال إنها من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، ومدير تصوير أحمد عبد القادر، ومهندسين ديكور محمد مصطفى ونهى عبد الرحيم.

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