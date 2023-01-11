شكرا لقرائتكم خبر عن صفية العمرى تتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد منتحل شخصيتها على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت الفنانة الكبيرة صفية العمري ببلاغ رسمي في مباحث الإنترنت ضد منتحلي شخصيتها على وسائل التواصل الاجتماعي .

وذكرت صفية العمري في بلاغها أنها فوجئت بعدد من الحسابات الوهمية تنتحل اسمها وتستغل متابعيها وتبتزهم أيضا.

واتخذت الفنانة صفية العمري كافة الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه الحسابات المزيفة، وأوضحت في تصريحات انها لا تمتلك سوي حساب شخصي واحد فقط على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانها بدأت في توثيقه رسميا.

وطالبت الفنانة الشهيرة جمهورها بالحذر من الحسابات المزيفة التي تستغل أسماء المشاهير بصور غير مشروعة.



الفنانة صفية العمري





تكريم صفية العمري

يشار إلى أنه تم تكريم الفنانة القديرة صفية العمري مؤخرا من مهرجان "زمن الفن الجميل" والذى أقيم الأيام الماضية في "بيروت"، وحصلت من خلاله على جائزة "أيقونة التمثيل".

وقالت عن التكريم: الجائزة طبعًا تعني لي الكثير ولها طعم وإحساس ومشاعر مختلفة، كلمة شكر حلوة جدًا في بيروت.

أعمال صفية العمري

يشار إلى أن صفية العمرى قدمت آخر أعمالها فيلم قصير بعنوان "كان لك معايا" من تأليف وإخراج روجينا بسالي، وشاركها البطولة محمود قابيل وعائشة بن أحمد.

فيما عرض لها فيلم "فص ملح وداخ" مع الفنان عمرو عبد الجليل، في عام 2016، وشارك في بطولته كل من هبة مجدى، عبد الرحمن أبو زهرة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين، تأليف كريم الحسينى، إخراج تامر بسيونى.