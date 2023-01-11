شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحيون مصريون يحصدون جوائز النص الموجه للأطفال بمهرجان المسرح العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأمين العام للهيئة العربية للمسرح الكاتب الكبير إسماعيل عبد الله خلال الدورة الـ13 لـ مهرجان المسرح العربى بالدار البيضاء عن الفائزين بالجوائز الثلاث لتأليف النص الموجه للطفل حيث تنافس 136 كاتباً، وصل منهم 26 للقائمة القصيرة، (نصوص تحتفى بالأبطال من الأطفال أصحاب الابتكار والإبداع والإرادة والتحدى)، وذلك اهتماماً بإنتاج نصوص تتفاعل مع حياة الطفل المعاصر، وتفتح أفق المستقبل، نصوص تساهم فى بناء وتكوين الطفل من خلال نماذج درامية ملهمة لشخصية الطفل فى النصوص المؤلفة.

وقد عمل على التحكيم فى هذه المسابقة لجنة تكونت من: فتحى عبد الرحمن من فلسطين ، الدكتور مشهور مصطفى من لبنان ، الدكتور نبيل بهجت من مصر، أما الفائزون فقد استحواذ الكتاب المصريون علي الجوائز الثلاثة الأولي ، ففي المرتبة الثالثة فاز الكاتب محمود فرغلي موسى من مصر، عن نصه "الأعدقاء"، وفى المرتبة الثانية الكاتب محمود عبد الله عقاب من مصر عن نص "علاء الدي والمارد الآلي"، وفي المرتبة الأولى الكاتب رضا حسنين عرفات من مصر، عن نصه "رشيد".

يذكر أن حجم مشاركة مصر في مهرجان المسرح العربى يتمثل في العرض المسرحي "ماذا أفعل هنا بحق الجحيم؟" للمخرجة كارول العقاد، والعرض ينتمي لمسرح الرقص المعاصر، والعرض أداء جهاد حسام الدين، تقي عماد، سافرونيا، كارول عقاد ، سينوغرافيا أحمد حسام سعفان، اضاءة صابر، كما يقدم المخرج انتصار عبد الفتاح ورشة عن المسرح البوليفوني ، وتقدم المخرجة عبير علي ورشة بعنوان "اشتغالات المسرحي علي قضاياه"، بالإضافة لمشاركات باحثين ومؤلفين مصريين وأساتذة أكاديميين في الندوات والمؤتمرات العلمية الثقافية المسرحية.

يبلغ المهرجان دورته الثالثة عشرة، في حين تبلغ مسابقة جائزة الأمير سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل عربي مسرحي دورتها العاشرة، حيث انطلقت الدورة الأولى من الجائزة عام 2012 خلال الدورة الرابعة من المهرجان.