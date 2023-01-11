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شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم 3 عروض بمهرجان المسرح العربي من تونس والمغرب والعراق والان مع تفاصيل الخبر
كما يشهد اليوم الأربعاء المؤتمر الفكري للمهرجان ويبدأ بجلسة افتتاحية تشهد كلمة للأمين العام للهيئة العربية للمسرح الكاتب اسماعيل عبد الله ، وكلمة للمقرر العام عز الدين بونيت ، ويشارك بالكلمات أيضا يوسف عيدابي ، خالد أمين علي علاوي ، محمد لعزيز ، وأصحاب التجارب : عبدالمجيد الهواس ويوسف العرقوبي وطارق الربح ، وآخرين .
ويشهد اليوم أيضا في الساعة العاشرة صباحا ندوة بعنوان " تجربتي المسرحية " تقديم الدكتور جواد الأسدي " صاحب رسالة اليوم العربي للمسرح " ويرأس الجلسة د. عبدالقادر كناكي ، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك ، رئيس المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالدار البيضاء ، ويتحدث خلال الندوة المخرج والفنان العراق جواد الأسدي عن تجربته المسرحية الممتدة لأكثر من 40 عاما فوق خشبات المسارح .
يبلغ المهرجان دورته الثالثة عشرة، في حين تبلغ مسابقة جائزة الأمير سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل عربي مسرحي دورتها العاشرة، حيث انطلقت الدورة الأولى من الجائزة عام 2012 خلال الدورة الرابعة من المهرجان.