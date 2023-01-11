شكرا لقرائتكم خبر عن اضطرابات القولون..أصعب ما تعرض له أحمد زكى بفيلم"زوجة رجل مهم"منذ 35عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الأربعاء، 35 عاما على عرض فيلم " زوجة رجل مهم "، وطرح الفيلم في11 يناير1988 ويعد الفيلم من كلاسيكيات السينما المصرية، وهو واحد من الأعمال الخالدة والتى تحظى بنسب مشاهدة كبيرة على الشاشات لأنه فيلم يجمع النجم الراحل أحمد زكى والنجمة ميرفت أمين.

والفيلم تأليف رؤوف توفيق، وإخراج محمد خان، وبطولة أحمد زكى وميرفت أمين وحسن حسنى وزيزى مصطفى و حسن حسنى وفيلم "زوجة رجل مهم" يدور عن ضابط مباحث ويستغل سلطاته بالطرق كافة، إلا أن زوجته تنخدع فيه ببادئ الأمر وتظن أنه شخص ودود وطيب، لكنها تكتشف حقيقته بعد الزواج، حيث يحوّل حياتها لمأساة، فتحاول الانفصال عنه دون جدوى، وفى نهاية الفيلم يقدم هشام الضابط المتقاعد والمحال إلى المعاش، على قتل والد زوجته، ثم الانتحار، فهو الضابط الفاسد، الذى كان يدعى أنه يحافظ على أمن البلد والدولة، ولكنه كان يستخدم تلك السلطة لمصالحه الخاصة.

وفى فيديو نادر للراحل أحمد زكى تحدث عن صعوبة شخصية الظابط الذى قدمها في فيلم " زوجة رجل مهم"، قائلا:"لبست الشخصية خلال تلك الفترة أصيبت بآلام حادة في القولون، وذهبت للدكتور وكشف قال: أنا أول مرة أشوف قولون كده وطلب منى أن أحكى له تفاصيل الدور وقالى بس خلاص اندماجك في الدور أثر عليك وتجسيد معاناة الضابط بعد خروجه على المعاش، أثر على حالتى الصحية في الواقع، كما لو أنا بعيش معاناة شخصية هشام أبو الوفا".



