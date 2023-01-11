شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان الطوخى رومانسية "النظرة الأولى" وشقاوة كوكي كاك .. فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الفنانة إيمان الطوخي في مشوارها الفني العديد من الأعمال الناجحة التي جعلتها واحدة من أبرز نجمات الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ورغم أن الفنانة التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الموافق 11 يناير، لا يتجاوز عمرها الفني 15عاما فقط، لكن لها علامات مضيئة في مشوارها سواء في الغناء أو التمثيل.

من النظرة الأولى

تعد أغنية "من النظرة الأولى" أحد أبرز الأغاني الصادرة في فترة التسعينيات وحققت نجاحا كبيرا، وكتب كلماتها عماد حسن وألحان محمد ضياء الدين، وتعد أحد أغاني ألبوم صدر عام 1992

ضم ألبوم "النظرة الأولى" 8 أغاني، هي "ارمي حمولك" كلمات سيد حجاب وألحان ياسر عبد الرحمن ، و"دنيا جديدة" و"اسكندرية" كلمات سيد حجاب وألحان عمر خيرت، و"ليالينا" "وبحلم" و"عيوني ميالة" كلمات عماد حسن وألحان محمد ضياء الدين، و"دموع وفرح" كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد ضياء الدين، إضافة إلى الأغنية الرئيسية بالألبوم "النظرة الأولى".

كوكي كاك

وتميزت إيمان الطوخي في تقديمها لمسلسل للأطفال بعنوان "كوكي كاك"، عام 1987، من تأليف وإخراج شوقي حجاب، وشارك في بطولته محمود الجندي وعهد صادق وأنجيل آرام، ودارت أحداث المسلسل في إطار غنائي استعراضي، حول "كوكي كاك" دمية على هيئة حيوان يشبه الكتكوت لكن ليس معروفا نوعه يرتكب العديد من الأخطاء وتقومه "ماما نونو" أو إيمان الطوخي، بهدف توصيل معلومات مفيدة للأطفال.

رأفت الهجان

أما دور "إيستر بولونسكي" الذي جسدته إيمان الطوخي في مسلسل "رأفت الهجان" يعد واحدا من أبرز أدوارها التمثيلية الجادة، والمسلسل الشهير من بطولة محمود عبد العزيز، ومن تأليف صالح مرسي وإخراج يحيى العلمي.