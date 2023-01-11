شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا نور الدين تصور "نصى التانى" مع على ربيع وتقدم بطولة حلقة بالمسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور الفنانة ميرنا نور الدين حالياً، مشاهدها في مسلسل "نصى الثانى" المكون من 10 حلقات، مع على ربيع، حيث تقدم بطولة حلقة من حلقات العمل الذى يعتمد على حلقات منفصلة متصلة كل حلقة يقابل على ربيع فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية.

مسلسل "نصى التانى" تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع الذى يجسد دور موظف في بنك، ويشارك في بطولة الحلقات ميرنا نور الدين، بسنت شوقى، رنا رئيس، ياسمين رئيس، وفاء عامر، أسماء أبواليزيد، إيمان السيد وسلوى عثمان، محمد محمود، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى.

وقدمت ميرنا نور الدين مسلسلين في شهر رمضان الماضى هما "الاختيار 3" بطولة أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوى، صبرى فواز وعدد كبير من الفنانين، و"دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود وآخرين.

وفى سياق آخر تعاقدت ميرنا نور الدين على تقديم دور البطولة النسائية في فيلم "مرزوق وايتو"، أمام النجم محمد رمضان وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد سمير والذى تأجل تصويره لما بعد شهر رمضان المقبل ويشارك في بطولة الفيلم كلاً من صابرين، سيد رجب، ميرنا نور الدين، رنا رئيس، ثراء جبيل، محمود حافظ، محمود ياسين جونيور.

أما على ربيع فيستعد لتصوير فيلمه الجديد "بعد الشر" خلال الأيام المقبلة وهو تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبد الوهاب ويشارك في بطولته مى عمر، أوس أوس، بيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، فيما يغيب على ربيع عن المشاركة في دراما رمضان المقبل للعام الثانى على التوالي بعدما قدم آخر مسلسلاته "أحسن أب" من 15 حلقة في رمضان 2021.