The Fabelmans أفضل فيلم وHouse of the Dragon أفضل مسلسل فى الجولدن جلوب

القاهرة - سامية سيد - فاز The Banshees of Inisherin بجائزة الجولدن جلوب في دورتها الـ 80 أفضل فيلم كوميدي، فيما فاز The Fabelmans بجائزة أفضل فيلم دراما، ونال مسلسل House of the Dragon جائزة أفضل مسلسل دراما.

وشهد الحفل نيل النجم إيدي ميرفي جائزة Cecil B. DeMille Award وذلك خلال حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب، فيما نال في نفس الحفل جائزة Carol Burnett المنتج رايان مورفي، فيما نال المخرج ستيفن سبيلبرج جائزة جولدن جلوب أفضل مخرج عن فيلم The Fabelmans.

وفاز الفنان أوستن بتلر بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم الدراما Elvis، فيما نال أفضل فيلم أنيميشن فيلم Pinocchio للمخرج جييرمو ديل تورو، وفازت بجائزة أفضل ممثلة تليفزيونية في مسلسل دراما الفنانة زيندايا عن مسلسل Euphoria.

الحفل نقلته قناة NBC وتستضيف الشبكة حفل توزيع الجوائز منذ عام 1996، والذي يكرّم أفضل وألمع الأفلام والتلفزيون، ونجومهم، وهذا بناء على اختيارات جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود.

وقام الممثل والكوميديان الأمريكي جيرود كارمايكل بتقديم حفل جوائز الـGolden Globes، في دورته الـ 80، وهو الذي فاز في سبتمبر من العام الماضى 2022 بجائزة إيمي عن برنامجه " Jerrod Carmichael Rothaniel"، وقالت هيلين هوين، رئيسة جمعية هوليوود للصحافيين الأجانب: "لقد استمتعت بـ مواهبه الكوميدية وأثارت إعجاب الجماهير، بينما قدم لحظات مثيرة للتفكير وهي مهمة للغاية في الأوقات التي نعيشها، جيرود يمتلك نوع خاص من المواهب التي يريدها حفل جوائز الـ Golden Globes لـ هذا العام".

وأبرز الترشيحات للجائزة كانت

أفضل فيلم دراما

“Avatar: The Way of Water” (20th Century Studios)

“Elvis” (Warner Bros.)

“The Fabelmans” (Universal Pictures)

“Tár” (Focus Features)

“Top Gun: Maverick” (Paramount Pictures)

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

“Babylon” (Paramount Pictures)

“The Banshees of Inisherin” (Searchlight Pictures)

“Everything Everywhere All at Once” (A24)

“Glass Onion: A Knives Out Mystery” (Netflix)

“Triangle of Sadness” (Neon)

أفضل مسلسل تليفزيوني أو موسيقي أو كوميدي

ABBOTT ELEMENTARY

THE BEAR

HACKS

ONLY MURDERS IN THE BUILDING

WEDNESDAY

أفضل ممثل في مسلسل تليفزيوني دراما

جيف بريدجز ("The Old Man")

كيفن كوستنر ("يلوستون")

دييجو لونا ("Andor")

بوب أودينكيرك (“Better Call Saul”)

آدم سكوت ("Severance")

أفضل أداء لممثلة أو مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم تلفزيوني

جيسيكا تشاستين GEORGE & TAMMY

جوليا جارنر INVENTING ANNA

ليلي جيمس PAM & TOMMY

جوليا روبرتس GASLIT

أماندا سيفريد THE DROPOUT