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براد بيت وريهانا ومارجو روبى يلفتون الأنظار بحفل جوائز جولدن جلوب.. صور

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القاهرة - سامية سيد - لفت النجم العالمي براد بيت الأنظار ذلك بعدما جلس بجوار مارجو روبي، فيما ظهرت ريهانا لأول مرة في حفل توزيع الجوائز، وشهد الحفل نيل النجم إيدي ميرفي جائزة Cecil B. DeMille Award وذلك خلال حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب، فيما نال في نفس الحفل جائزة Carol Burnett ، المنتج رايان مورفي، فيما نال المخرج ستيفن سبيلبرغ جائزة جولدن جلوب أفضل مخرج عن فيلم The Fabelmans.

براد بيت
براد بيت
براد
براد
ريهانا
ريهانا

 

وفاز الفنان اوستن بتلر بجائزة أفضل ممثل - فيلم دراما عن دوره في فيلم Elvis، فيما نال أفضل فيلم أنيميشن فيلم Pinocchio للمخرج غييرمو ديل تورو وفازت بجائزة أفضل ممثلة تلفزيونية في مسلسل دراما الفنانة زيندايا عن مسلسل Euphoria.

 

الحفل تنقله قناة NBC ، وتستضيف الشبكة حفل توزيع الجوائز منذ عام 1996، والذي يكرّم أفضل وألمع الأفلام والتلفزيون، ونجومهم، وهذا بناء على اختيارات جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود.

 

قال فرانسيس بيرويك، رئيس مجلس إدارة شبكات الترفيه والتلفزيون بشبكة NBCUniversal TV and Streaming : "نحن ندرك الالتزام بالتغيير المستمر ونتطلع إلى الترحيب بعودة Golden Globes إلى NBC للاحتفال بالذكرى السنوية الثمانين لتأسيسها في يناير 2023".

 

ويقوم الممثل والكوميديان الأمريكي جيرود كارمايكل بـ تقديم حفل جوائز الـ  Golden Globes، في دورته الـ 80، وهو الذي فاز في سبتمبر من العام الماضى 2022، بجائزة إيمي عن برنامجه " Jerrod Carmichael: Rothaniel"، وقالت هيلين هوين، رئيسة جمعية هوليوود للصحافيين الأجانب: "لقد استمتعت بـ مواهبه الكوميدية وأثارت إعجاب الجماهير بينما قدم لحظات مثيرة للتفكير وهي مهمة للغاية في الأوقات التي نعيشها، جيرود يمتلك نوع خاص من المواهب التي يريدها حفل جوائز الـ Golden Globes لـ هذا العام".

 

ومن أبرز الترشيحات للجائزة هي

 

أفضل فيلم دراما

Avatar: The Way of Water” (20th Century Studios)

 

Elvis” (Warner Bros.)

 

The Fabelmans” (Universal Pictures)

 

Tár” (Focus Features)

 

Top Gun: Maverick” (Paramount Pictures)

 

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

 “Babylon” (Paramount Pictures)

 

The Banshees of Inisherin” (Searchlight Pictures)

 

Everything Everywhere All at Once” (A24)

 

Glass Onion: A Knives Out Mystery” (Netflix)

 

Triangle of Sadness” (Neon)

 

أفضل مسلسل تليفزيوني أو موسيقي أو كوميدي

ABBOTT ELEMENTARY   

 

THE BEAR   

 

HACKS   

 

ONLY MURDERS IN THE BUILDING   

 

WEDNESDAY   

 

أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني دراما

جيف بريدجز ("The Old Man")

 

كيفن كوستنر ("يلوستون")

 

دييجو لونا ("Andor")

 

بوب أودينكيرك (“Better Call Saul”)

 

آدم سكوت ("Severance")

 

أفضل أداء لممثلة أو مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم تلفزيوني

جيسيكا تشاستين GEORGE & TAMMY

 

جوليا جارنر INVENTING ANNA

 

ليلي جيمس PAM & TOMMY

 

جوليا روبرتس GASLIT

 

أماندا سيفريد  THE DROPOUT

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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