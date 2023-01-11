شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض ينضم لمسلسل المداح 3 بطولة حمادة هلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان محمد رياض إلى فريق عمل مسلسل "المداح 3" للنجم حمادة هلال والذى انطلق تصويره منذ أيام، حيث تجسد شخصية جديدة تمت إضافتها على أحداث الجزء الثالث من العمل الذى يشهد ظهور العديد من الشخصيات الجديدة وتواجد عدد كبير من الفنانين الذين لم يشاركوا في الجزأين الأول والثانى .،ويواصل النجم حمادة هلال تصوير مشاهد الجزء الثالث من مسلسل المداح مع أبطال العمل، خالد سرحان ورانيا فريد شوقى فى محافظة قنا، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2023، وذلك بعد نجاح الجزأين الأول والثانى واللذان عرضا في رمضان 2021.

مسلسل "المداح 3" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة حمادة هلال، هبة مجدى، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، ولاء الشريف، تامر شلتوت، صبحى خليل، هلا السعيد إضافة إلى نجوم الجزء الثالث يسرا اللوزى، محمد رياض، رانيا فريد شوقى خالد زكى، سلمى أبو ضيف وآخرين.

ودارت أحداث العمل حول قصة صابر الطفل الذى تبناه ورباه إمام الجامع، ووقع فى حب فتاة ليسلك طريقاً آخر ويسّخر دعواته لغايات سيئة واستخدام بعض أصحاب السلطة فى تجاراتهم غير المشروعة والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة من الأحلام الغريبة حيث يتبين له أن كل ما يراه في أحلامه يتحقق على أرض الواقع، الأمر الذي يجعل صابر يدخل معركة مع الجن.

مسلسل "المداح" عرض الجزء الثانى فى شهر رمضان الماضى بعنوان "المداح - أسطورة الوادى" وقام ببطولته حمادة هلال، هبة مجدى، أحمد عبد العزيز، ولاء الشريف، كمال أبو رية، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحى خليل، عفاف رشاد، أحمد فؤاد سليم، هيدى رفعت، هلا السعيد، بسمة ماهر، عبير فاروق، محمود متولى، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول قصة صابر (حمادة هلال) الطفل الذى تبناه ورباه إمام الجامع (أحمد بدير)، ووقع فى حب فتاة (نسرين طافش) ليسلك طريقاً آخر ويسّخر دعواته لغايات سيئة واستخدام بعض أصحاب السلطة فى تجاراتهم غير المشروعة والعديد من الأمور الأخرى، إلا أن تورطه فى بعض المشاكل يدفعه إلى طريق الصلاح والتوبة.

واستكملت أحداث الجزء الثانى حول سلسلة من الأحلام الغريبة تراود صابر المداح، حيث يتبين له أن كل ما يراه في أحلامه يتحقق على أرض الواقع، الأمر الذي يجعل صابر على أعتاب حرب جديدة سيخوضها