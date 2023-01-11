شكرا لقرائتكم خبر عن ستيفن سبيلبرج يفوز بجائزة جولدن جلوب أفضل مخرج عن The Fabelmans والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال النجم إيدي ميرفي جائزة Cecil B. DeMille Award وذلك خلال حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب، فيما نال في نفس الحفل جائزة Carol Burnett المنتج رايان مورفي، فيما نال المخرج ستيفن سبيلبرج جائزة جولدن جلوب أفضل مخرج عن فيلم The Fabelmans.

وفاز الفنان أوستن بتلر بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم الدراما Elvis، فيما نال أفضل فيلم أنيميشن فيلم Pinocchio للمخرج غييرمو ديل تورو، وفازت بجائزة أفضل ممثلة تليفزيونية في مسلسل دراما الفنانة زيندايا عن مسلسل Euphoria.

الحفل تنقله قناة NBC، وتستضيف الشبكة حفل توزيع الجوائز منذ عام 1996، والذي يكرّم أفضل وألمع الأفلام والتلفزيون، ونجومهم، وهذا بناء على اختيارات جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود.