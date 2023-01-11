شكرا لقرائتكم خبر عن كيت بلانشيت تفوز بجائزة جولدن جلوب أفضل ممثلة عن دورها بفيلم Tár والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت كيت بلانشيت بجائزة الجولدن جلوب أفضل ممثلة في فيلم دراما عن دورها في Tár، فيما فاز بجائزة جولدن جلوب أفضل فيلم أجنبي فيلم Argentina, 1985.

وفاز الفنان أوستن بتلر بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم Elvis، فيما نال أفضل فيلم أنيميشن فيلم Pinocchio للمخرج غييرمو ديل تورو، وفازت بجائزة أفضل ممثلة تليفزيونية في مسلسل دراما الفنانة زيندايا عن مسلسل Euphoria.

الحفل تنقله قناة NBC، وتستضيف الشبكة حفل توزيع الجوائز منذ عام 1996، والذي يكرّم أفضل وألمع الأفلام والتلفزيون، ونجومهم، وهذا بناء على اختيارات جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود.