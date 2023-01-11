شكرا لقرائتكم خبر عن كيت بلانشيت تفوز بجائزة جولدن جلوب أفضل ممثلة عن دورها بفيلم Tár والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فازت كيت بلانشيت بجائزة الجولدن جلوب أفضل ممثلة في فيلم دراما عن دورها في Tár، فيما فاز بجائزة جولدن جلوب أفضل فيلم أجنبي فيلم Argentina, 1985.
وفاز الفنان أوستن بتلر بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم Elvis، فيما نال أفضل فيلم أنيميشن فيلم Pinocchio للمخرج غييرمو ديل تورو، وفازت بجائزة أفضل ممثلة تليفزيونية في مسلسل دراما الفنانة زيندايا عن مسلسل Euphoria.
الحفل تنقله قناة NBC، وتستضيف الشبكة حفل توزيع الجوائز منذ عام 1996، والذي يكرّم أفضل وألمع الأفلام والتلفزيون، ونجومهم، وهذا بناء على اختيارات جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود.
وقال فرانسيس بيرويك، رئيس مجلس إدارة شبكات الترفيه والتليفزيون بشبكة NBCUniversal TV and Streaming: "نحن ندرك الالتزام بالتغيير المستمر ونتطلع إلى الترحيب بعودة Golden Globes إلى NBC للاحتفال بالذكرى السنوية الثمانين لتأسيسها في يناير 2023".
ومن أبرز الترشيحات للجائزة هي:
أفضل فيلم دراما
“Avatar: The Way of Water” (20th Century Studios)
“Elvis” (Warner Bros.)
“The Fabelmans” (Universal Pictures)
“Tár” (Focus Features)
“Top Gun: Maverick” (Paramount Pictures)
أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي
“Babylon” (Paramount Pictures)
“The Banshees of Inisherin” (Searchlight Pictures)
“Everything Everywhere All at Once” (A24)
“Glass Onion: A Knives Out Mystery” (Netflix)
“Triangle of Sadness” (Neon)
أفضل مسلسل تليفزيوني أو موسيقي أو كوميدي
ABBOTT ELEMENTARY
THE BEAR
HACKS
ONLY MURDERS IN THE BUILDING
WEDNESDAY
أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني دراما
جيف بريدجز ("The Old Man")
كيفن كوستنر ("يلوستون")
دييجو لونا ("Andor")
بوب أودينكيرك (“Better Call Saul”)
آدم سكوت ("Severance")
أفضل أداء لممثلة أو مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم تلفزيوني
جيسيكا تشاستين GEORGE & TAMMY
جوليا جارنر INVENTING ANNA
ليلي جيمس PAM & TOMMY
جوليا روبرتس GASLIT
أماندا سيفريد THE DROPOUT