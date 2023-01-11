شكرا لقرائتكم خبر عن شاروخان يطرح تريلر فيلمه الجديد "Pathaan".. صراع بين الخير والشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج نجم بوليوود شاروخان لأحدث أعماله السينمائية فيلم "Pathaan"، الذي من المقرر طرحه في السينمات الهندية يوم 25 يناير الجاري، وقام بطرح البوستر والإعلان الرسمي للفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر شاروخان على البوستر الرسمي للفيلم في مواجهة مع النجم جون ابراهام، وتتوسطهم النجمة ديبكا بادكون وهي ممسكة بالسلاح، وعلق ملك بوليوود على بوستر الفيلم قائلا: "الخير والشر، والصح والخطأ وجهان لعملة واحدة، جرب الصدام الملحمي بين قوتين وحشيتين في تريلر فيلم Pathaan، واحتفل معانا بإطلاق الفيلم في شاشة قريبة منك يوم 25 يناير".



شاروخان

وسيطر على الإعلان الرسمي للفيلم مشاهد الأكشن والتشويق، حيث أن الأحداث تدور حولة مجموعة إرهابية تهدد أمن الهند، ومحاولة الجيش التصدي لها بمساعدة "باثان" الذي يقوم بدوره شاروخان.

فيلم Pathaan بطولة شاروخان، ديبيكا بادكون، وجون أبراهام، وغيرهم من الفنانين أنتج سيدهارث أناند وأديتيا شوبرا الفيلم تحت إشراف دار إنتاج Yrf، وهو من إخراج سيدهارث أناند.

يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية شهد هذا العام تكريم ملك بوليود شاروخان خلال حفل الافتتاح الذي أقيم مؤخرًا في المملكة العربية السعودية.



pathaan

وقال نجم بوليوود خلال كلمته في الحفل، إن الأفلام تعلمنا انه ليس من المفروض أن نخاف من اختلافنا ومن الحوار بين الثقافات، مؤكدا أن الحروب تحدث بسبب عدم التفاهم، مشيرا إلى أن السعودية قفزت قفزة كبيرة للامام حيث ياتي الناس ليتفاعلوا مع الثقافة السعودية.

وأوضح شاروخان أن هناك شباب لديهم مهارات بدأ العالم يتعرف من خلالهم على المبدعين السعودين متمنيا أن يشاهد أفلاما سعودية تصور في الهند لتمتد الجسور بين الثقافات ويوضع نهاية لعدم التفاهم بين الناس.