شكرا لقرائتكم خبر عن أوستن بتلر يفوز بجائزة جولدن جلوب عن دوره بفيلم Elvis والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز بجائزة الجولدن جلوب الفنان أوستن بتلر لأفضل ممثل عن دوره فى فيلم الدراما Elvis، فيما نال أفضل فيلم أنيميشن فيلم Pinocchio للمخرج جييرمو ديل تورو، وفازت بجائزة أفضل ممثلة تليفزيونية فى مسلسل دراما الفنانة زيندايا عن مسلسل Euphoria.

فيما نالت الفيلم الهندى "RRR" بجائزة جولدن جلوب أفضل أغنية أصلية، بينما نالت جائزة أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي أو موسيقي كينتا برونسون عن مسلسل Abbott Elementary، كما نال جيرمي ألن وايت بجائزة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي أو موسيقى عن مسلسل The Bear.

وفازت أنجيلا باسيت بجائزة الجولدن جلوب أفضل ممثلة مساعدة عن Black Panther: Wakanda Forever ونال جوناثان كي كوان أفضل ممثل مساعد، فيما نال جائزة أفضل موسيقى تصويرية فيلم Babylon، فيما نال تايلر جيمس ويليامز جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل تليفزيونى عن مسلسل Abbott Elementary.

الحفل تنقله قناة NBC، وتستضيف الشبكة حفل توزيع الجوائز منذ عام 1996، والذي يكرّم أفضل وألمع الأفلام والتلفزيون، ونجومهم، وهذا بناء على اختيارات جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود.