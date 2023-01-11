شكرا لقرائتكم خبر عن كولين فاريل وميشيل يوه أفضل ممثل وممثلة فى فيلم كوميدى أو موسيقى بحفل الجولدن جلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز بجائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل في فيلم موسيقى أو كوميدى الفنان كولين فاريل عن دوره في فيلم The Banshees of Inisherin، فيما نالت ميشيل يوه جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقى عن دورها فى Everything Everywhere All at Once.

فيما نالت RRR بجائزة جولدن جلوب أفضل أغنية أصلية، بينما نالت جائزة أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي أو موسيقى كينتا برونسون عن مسلسل Abbott Elementary، كما نال جيرمى ألن وايت بجائزة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي أو موسيقى عن مسلسل The Bear.

وفازت أنجيلا باسيت بجائزة الجولدن جلوب أفضل ممثلة مساعدة عن Black Panther: Wakanda Forever ونال جوناثان كي كوان أفضل ممثل مساعد، فيما نال جائزة أفضل موسيقى تصويرية فيلم Babylon ، فيما نال تايلر جيمس ويليامز جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل تلفزيوني عن مسلسل Abbott Elementary.

الحفل تنقله قناة NBC، وتستضيف الشبكة حفل توزيع الجوائز منذ عام 1996، والذي يكرّم أفضل وألمع الأفلام والتلفزيون، ونجومهم، وهذا بناء على اختيارات جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود.