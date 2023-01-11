شكرا لقرائتكم خبر عن فيولا ديفيس وميشيل ويليامز وهيلاري سوانك فى حفل الجولدن جلوب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى سجادة حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب الـ80 والتي تقدمها جمعية الصحافة الأجنبية فى هوليوود فيولا ديفيس و ميشيل ويليامز و سيغورني ويفر وهيلاري سوانك والتي ظهرت وهي في شهور حملها الأخيرة و آدم سكوت، إضافة إلى ليلي جيمس والمخرج ستيفن سبيلبرج والمخرج كوينتن تارانتينو وجين سمارت وإيدي ميرفي واوستن بتلر بطل فيلم إلفيس و أندرو غارفيلد ومارجو روبي.



ليتيشا رايت



آدم سكوت



هيلاري سوانك



سيغورني ويفر



ميشيل ويليامز



فيولا ديفيس



جين سمارت



كوينتن تارانتينو



ستيفن سبيلبرغ



ليلي جيمس



مارجو روبي



اوستن بتلر



أندرو غارفيلد

ومن قبلهم أنيا تايلور بطلة مسلسل The Queen's Gambit وإيما دارسي آنا دي أرماس وجيمي لي كرتيس و المخرج تيم برتون و غلين بأول و بيلي باس بطلة 2Avatar والذي جاء بعنوان Avatar: The Way of Water وذلك بفندق بيفرلي هيلز في كاليفورنيا وهي الفنانة الشابة التي جسدت دور Tsireya ابنة الزعيم Tonowari.

الحفل تنقله قناة NBC، وتستضيف الشبكة حفل توزيع الجوائز منذ عام 1996، والذي يكرّم أفضل وألمع الأفلام والتلفزيون، ونجومهم، وهذا بناء على اختيارات جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود.