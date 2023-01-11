شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك وجيمس كاميرون فى حفل الجولدن جلوب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى سجادة حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب الـ80 والتى تقدمها جمعية الصحافة الأجنبية فى هوليوود جيمس كاميرون مخرج أفاتار، وسلمى حايك، فيما وصل أيضا كل من فيولا ديفيس وميشيل ويليامز وسيغورني ويفر وهيلاري سوانك، والتي ظهرت وهي في شهور حملها الأخيرة، وآدم سكوت، إضافة إلى ليلى جيمس والمخرج ستيفن سبيلبرج، والمخرج كوينتن تارانتينو وجين سمارت وإيدي ميرفي، وأوستن بتلر بطل فيلم إلفيس وأندرو غارفيلد ومارجو روبي.



سلمى حايك



سلمى حايك



سلمى حايك



جيمس كاميرون



ليتيشا رايت



آدم سكوت



هيلاري سوانك



سيغورني ويفر



ميشيل ويليامز



فيولا ديفيس



إيدي ميرفي

وظهرت أنيا تايلور بطلة مسلسل The Queen's Gambit وإيما دارسي آنا دي أرماس وجيمي لي كرتيس و المخرج تيم برتون و غلين بأول و بيلي باس بطلة 2Avatar والذي جاء بعنوان Avatar: The Way of Water وذلك بفندق بيفرلي هيلز في كاليفورنيا، وهي الفنانة الشابة التي جسدت دور Tsireya ابنة الزعيم Tonowari.

الحفل تنقله قناة NBC، وتستضيف الشبكة حفل توزيع الجوائز منذ عام 1996، والذي يكرّم أفضل وألمع الأفلام والتلفزيون، ونجومهم، وهذا بناء على اختيارات جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود.