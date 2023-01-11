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سلمى حايك وجيمس كاميرون فى حفل الجولدن جلوب.. صور

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القاهرة - سامية سيد - وصل إلى سجادة حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب الـ80 والتى تقدمها جمعية الصحافة الأجنبية فى هوليوود جيمس كاميرون مخرج أفاتار، وسلمى حايك، فيما وصل أيضا كل من فيولا ديفيس وميشيل ويليامز وسيغورني ويفر وهيلاري سوانك، والتي ظهرت وهي في شهور حملها الأخيرة، وآدم سكوت، إضافة إلى ليلى جيمس والمخرج ستيفن سبيلبرج، والمخرج كوينتن تارانتينو وجين سمارت وإيدي ميرفي، وأوستن بتلر بطل فيلم إلفيس وأندرو غارفيلد ومارجو روبي.

سلمى حايك (2)
سلمى حايك  

 

سلمى حايك (3)
سلمى حايك 

 

سلمى حايك (1)
سلمى حايك  

 

جيمس كاميرون
جيمس كاميرون

 

ليتيشا رايت
ليتيشا رايت

 

آدم سكوت
آدم سكوت

 

هيلاري سوانك
هيلاري سوانك

 

سيغورني ويفر
سيغورني ويفر

 

ميشيل ويليامز
ميشيل ويليامز

 

فيولا ديفيس
فيولا ديفيس

 

إيدي ميرفي
إيدي ميرفي

 

وظهرت أنيا تايلور بطلة مسلسل The Queen's Gambit وإيما دارسي آنا دي أرماس وجيمي لي كرتيس و المخرج تيم برتون و غلين بأول و بيلي باس بطلة 2Avatar  والذي جاء بعنوان Avatar: The Way of Water  وذلك بفندق بيفرلي هيلز في كاليفورنيا، وهي الفنانة الشابة التي جسدت دور Tsireya ابنة الزعيم Tonowari.

الحفل تنقله قناة NBC، وتستضيف الشبكة حفل توزيع الجوائز منذ عام 1996، والذي يكرّم أفضل وألمع الأفلام والتلفزيون، ونجومهم، وهذا بناء على اختيارات جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود.

 

وقال فرانسيس بيرويك، رئيس مجلس إدارة شبكات الترفيه والتليفزيون بشبكة NBCUniversal TV and Streaming: "نحن ندرك الالتزام بالتغيير المستمر ونتطلع إلى الترحيب بعودة Golden Globes إلى NBC للاحتفال بالذكرى السنوية الثمانين لتأسيسها في يناير 2023".

 

ويقوم الممثل والكوميديان الأمريكي جيرود كارمايكل بتقديم حفل جوائز الـGolden Globes، في دورته الـ 80، وهو الذي فاز في سبتمبر من العام الماضى 2022 بجائزة إيمي عن برنامجه " Jerrod Carmichael Rothaniel"، وقالت هيلين هوين، رئيسة جمعية هوليوود للصحافيين الأجانب: "لقد استمتعت بـ مواهبه الكوميدية وأثارت إعجاب الجماهير، بينما قدم لحظات مثيرة للتفكير وهي مهمة للغاية في الأوقات التي نعيشها، جيرود يمتلك نوع خاص من المواهب التي يريدها حفل جوائز الـ Golden Globes لـ هذا العام".

 

ومن أبرز الترشيحات للجائزة هي:

 

أفضل فيلم دراما

“Avatar: The Way of Water” (20th Century Studios)

 

“Elvis” (Warner Bros.)

 

“The Fabelmans” (Universal Pictures)

 

“Tár” (Focus Features)

 

“Top Gun: Maverick” (Paramount Pictures)

 

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

 “Babylon” (Paramount Pictures)

 

“The Banshees of Inisherin” (Searchlight Pictures)

 

“Everything Everywhere All at Once” (A24)

 

“Glass Onion: A Knives Out Mystery” (Netflix)

 

“Triangle of Sadness” (Neon)

 

أفضل مسلسل تليفزيوني أو موسيقي أو كوميدي

ABBOTT ELEMENTARY    

 

THE BEAR    

 

HACKS    

 

ONLY MURDERS IN THE BUILDING    

 

WEDNESDAY    

 

أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني دراما

جيف بريدجز ("The Old Man")

 

كيفن كوستنر ("يلوستون")

 

دييجو لونا ("Andor")

 

بوب أودينكيرك (“Better Call Saul”)

 

آدم سكوت ("Severance")

 

أفضل أداء لممثلة أو مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم تلفزيوني

جيسيكا تشاستين GEORGE & TAMMY

 

جوليا جارنر INVENTING ANNA

 

ليلي جيمس PAM & TOMMY

 

جوليا روبرتس GASLIT

 

أماندا سيفريد  THE DROPOUT

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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