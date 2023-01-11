شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد فرحات: شاركت بمسلسل العيلة دى وأحدث ضجة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد فرحات، :" شاركت فى مسلسل العيلة دى واللى عرض على قناة دى إم سى والمسلسل أحدث ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى، :" شاركت فى مشهد مع الراحلة القديرة هند رسم فى أحد الأفلام وخرجت على المسرح معاها وقولت نكتة من تأليفى أنا.. ولما ضربنتى فى نفس المشهد زعلت منها قوى عشان عندى عزة نفس".

وعن طاقية الإخفاء، قال: "الناس بتحب الفيلم جدا ولسة معلم لحد دلوقتى عشان معمول بحب.. ولما بنزل الشارع بلاقى الناس تقابلنى بحب كبير"، مضيفا : "أنا من عام 2010 مش بحب اخبط على حد عشان اشارك فى اى عمل فنى"، مؤكدا أنه شارك فى زمن الفن الجميل كنا نحب بعضنا قوى وبنخلص للفن ، مضيفا أنها شارك مع العالمى عمر الشريف في أحدى المشاهد وكان جميل جدا ويكتب فى تاريخى المهنى.

وقال الفنان أحمد فرحات، إن الطفلة فيروز ممثلة جميلة، ولكن هناك مخرج واحد هو من يخرج لها وهو أنور وجدى وعندما مات أنور وجدى لم تمثل ولكن أنا مثلت مع مخرجين كبار

وأضاف الفنان أحمد فرحات: مثلت حتى عام 1967 ووصل عمرى حينها 17 سنة، وتوقفت لأن الممثلين ذهبوا لبيروت وعام 1973 بدأ يعود الفن ويصبح فن يشبه الفن في بيروت، ولم أكن أمثل من أجل الربح.

وفى وقت سابق روى الفنان أحمد فرحات، أشهر طفل في السينما المصرية، ذكرياته مع زمن الفن الجميل، وعلاقته بالفنانين الكبار مثل عبد الحليم حافظ، وفريد الأطرش وعمر الشريف، وهند رستم، مشيرًا إلى أنه تقاضي في أحد الأفلام 60 جنيها، وهذا الأجر يوازي اجر العندليب في 3 أفلام سابقة.

وقال خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، إن :" هند رستم لمعتني، وتركت لي مساحة كبيرة، كما عملت مع العندليب عبد الحليم حافظ، وكان يحبنى كثيرًا، وقال لي، ليه بتحب فريد الأطرش أكتر مني، فقلت له أنت بتغني بس، لكن فريد الأطرش بيلحن ويغني".