شكرا لقرائتكم خبر عن أوستن بتلر بطل فيلم إلفيس وأندرو غارفيلد ومارجو روبي فى حفل الجولدن جلوب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفل تنقله قناة NBC، وتستضيف الشبكة حفل توزيع الجوائز منذ عام 1996، والذي يكرّم أفضل وألمع الأفلام والتلفزيون، ونجومهم، وهذا بناء على اختيارات جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود.

وقال فرانسيس بيرويك، رئيس مجلس إدارة شبكات الترفيه والتليفزيون بشبكة NBCUniversal TV and Streaming: "نحن ندرك الالتزام بالتغيير المستمر ونتطلع إلى الترحيب بعودة Golden Globes إلى NBC للاحتفال بالذكرى السنوية الثمانين لتأسيسها في يناير 2023".

ويقوم الممثل والكوميديان الأمريكي جيرود كارمايكل بتقديم حفل جوائز الـGolden Globes، في دورته الـ 80، وهو الذي فاز في سبتمبر من العام الماضى 2022 بجائزة إيمي عن برنامجه " Jerrod Carmichael Rothaniel"، وقالت هيلين هوين، رئيسة جمعية هوليوود للصحافيين الأجانب: "لقد استمتعت بـ مواهبه الكوميدية وأثارت إعجاب الجماهير، بينما قدم لحظات مثيرة للتفكير وهي مهمة للغاية في الأوقات التي نعيشها، جيرود يمتلك نوع خاص من المواهب التي يريدها حفل جوائز الـ Golden Globes لـ هذا العام".

ومن أبرز الترشيحات للجائزة هي:

أفضل فيلم دراما

“Avatar: The Way of Water” (20th Century Studios)

“Elvis” (Warner Bros.)

“The Fabelmans” (Universal Pictures)

“Tár” (Focus Features)

“Top Gun: Maverick” (Paramount Pictures)

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

“Babylon” (Paramount Pictures)

“The Banshees of Inisherin” (Searchlight Pictures)

“Everything Everywhere All at Once” (A24)

“Glass Onion: A Knives Out Mystery” (Netflix)

“Triangle of Sadness” (Neon)

أفضل مسلسل تليفزيوني أو موسيقي أو كوميدي

ABBOTT ELEMENTARY

THE BEAR

HACKS

ONLY MURDERS IN THE BUILDING

WEDNESDAY

أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني دراما

جيف بريدجز ("The Old Man")

كيفن كوستنر ("يلوستون")

دييجو لونا ("Andor")

بوب أودينكيرك (“Better Call Saul”)

آدم سكوت ("Severance")

أفضل أداء لممثلة أو مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم تلفزيوني

جيسيكا تشاستين GEORGE & TAMMY

جوليا جارنر INVENTING ANNA

ليلي جيمس PAM & TOMMY

جوليا روبرتس GASLIT

أماندا سيفريد THE DROPOUT