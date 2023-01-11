شكرا لقرائتكم خبر عن "آه يا ليل لى " ديو جديد بين جواهر وشرقاوى يطرح قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش المطربة جواهر في حالة انتعاشة فنية حيث إنها انتهت خلال الأيام الماضية من تسجيل أكثر من 3 أغانى جديدة تعاونت فيهم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين وطرحت إحداهما أمس وهى بعنوان " معطلكش" من كلمات محمد زاهر وألحان محمد التونسي وتوزيع مصطفي ميسي كما تجهز لديو جديد مع المطرب محمود شرقاوى بعنوان " اه يا ليل لى " من كلمات سيد الأسوانى وألحان شرقاوى، وتنوى تصويرها بطريقة الفيديو كليب وطرحها خلال موسم منتصف العام الدراسى

جواهر وشرقاوى

يذكر أن الفنانة السودانية جواهر والفنان النوبى محمود شرقاوى كانا قد حلوا ضيوفاً على تلفزيون الخليج 365، فى حلقة خاصة خلال عيد الأضحى الماضى وتحدثا النجمان عن الفن النوبى ويغنيان أبرز الأغنيات النوبية لكبار النجوم الذى يحبهم ويتعلق بهم الجمهور، كما تحدثا النجمان خلال الحلقة عن طقوس النوبة والسودان خلال العيد الكبير، وكيف يحتفل كل شعب منهم بالعيد، كما تحدثا خلال الحلقة عن أبرز عادات الجواز فى السودان والنوبة، الأمر الذى جعل جواهر وشرقاوى يخوضان خناقة كوميدية حول حقوق الرجل والمرأة فى الزواج.

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