شكرا لقرائتكم خبر عن ديو غنائى يجمع فوديل وشذى حسون بعنوان "مون أمور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الثنائى شذى حسون وفوديل، ديو غنائى جديد بعنوان "مون آمور" عبر مواقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات سمير المجارى، وتوزيع رشيد محمد على.

وتم تصوير أغنية "مون آمور" في لبنان تحت إدارة المخرج زياد خورى، وجاءت الأغنية باللهجة المغربية، ومن ألحان فوديل.

ويعتبر فوديل من أهم الفنانين الجزائريين المعاصرين، وهو من مواليد فرنسا، لكن أصوله تعود إلى مدينة تلمسان الجزائرية، ورغم أن بدايته كانت مع ألبوم «البيضاء»، إلا أن «مونديال كوريدا» هو الألبوم الذى صنع شهرة فضيل، أما الأغنية الأشهر والمهمة فى مشوار فضيل الغنائى فهى «عبد القادر يا بوعلم» التى غناها عام 1999 مع الشاب خالد والشاب رشيد فى حفل كبير بباريس والذى صدر لاحقًا فى ألبوم غنائى، وتم تصوير الحفل بشكل حى ومباشر، وحقق الألبوم مبيعات كبيرة فى فرنسا وأمريكا والوطن العربى حيث باع أكثر من 5 ملايين نسخة وقتها.

وطرحت المطربة العراقية شذى حسون مؤخرًا أغنية بعنوان "كلمة حلوة" والتي قدمتها على طريقة الدويتو مع المطرب محمد قماح، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات رمضان أبو زيد وألحان وتوزيع محمد قماح.