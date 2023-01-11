مدحت الكاشف رئيسا للجنة تحكيم مهرجان المسرح العربى فى دورته الـ13

القاهرة - سامية سيد - اختارت الهيئة العربية للمسرح 5 قامات مسرحية عربية لتكون لجنة تحكيم النسخة العاشرة من جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي خلال مهرجان المسرح العربى فى دورته الـ13، وتكونت اللجنة من: الفنانة الفلسطينية إيمان عون، الدكتورة جوليا قصار من لبنان، الكاتب والصحفي خالد مبارك من السودان، المخرج والممثل الأردني خالد الطريفي، والممثل والمخرج الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية رئيسا للجنة التحكيم.

يذكر أن حجم مشاركة مصر في مهرجان المسرح العربي يتمثل في العرض المسرحي "ماذا أفعل هنا بحق الجحيم؟" للمخرجة كارول العقاد، والعرض ينتمى لمسرح الرقص المعاصر، والعرض أداء جهاد حسام الدين، تقى عماد، سافرونيا، كارول عقاد، سينوغرافيا أحمد حسام سعفان، إضاءة صابر، كما يقدم المخرج انتصار عبد الفتاح ورشة عن المسرح البوليفوني، وتقدم المخرجة عبير علي ورشة بعنوان "اشتغالات المسرحي علي قضاياه".

ويبلغ المهرجان دورته الثالثة عشرة، في حين تبلغ مسابقة جائزة الأمير سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل عربي مسرحي دورتها العاشرة، حيث انطلقت الدورة الأولى من الجائزة عام 2012 خلال الدورة الرابعة من المهرجان.