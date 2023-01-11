كتب امير فتحي في الأربعاء 11 يناير 2023 02:51 صباحاً - نشر الفنان اللبناني رامي عياش مقطع فيديو للسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في منزله وهي تحمل طفلته الجديدة آلارا.

وكتب عياش تعليقا على الفيديو الذي نشره عبر حسابه على انستغرام: “فيديو حصري – السفيرة الاميركية في منزل رامي عياش ورسالة مؤثرة لمولودته الجديدة آلارا : أتمنى أن تسيري على خطى وأمجاد اهلك

كانت هذه تفاصيل خبر السفيرة الامريكية تحمل ابنة رامي عياش!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.