سعدون الساعدي يثير الجدل بحديثه عن الامام موسى الكاظم!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 يناير 2023 02:51 صباحاً - أثار المطرب الشعبي العراقي سعدون الساعدي الجدل بحديثه عن طلبه من الامام موسى الكاظم ان يشارك في افتتاح خليجي 25.

فقد نشر الاعلامي العراقي نزار الفارس مقطع فيديو قصير، عبر حسابه على انسنتغرام، ظهر فيه مع سعدون الساعدي وهو يسأله “كان المفروض ان تفتتح انت المباراة بعدين جاك الرفض اش سويت حتى انقبلت ونزلت المعلب؟”.

وقد اجاب الساعدي قائلا “وحق الحسين الشهيد قلت يا موسى بن جعفر اول مرة اطلب منك طلب تحقق امنيتي وثلاث ساعات وخابروني”.

وقد اثار تعليق الساعدي الجدل على مواقع التواصل حيث جاء في التعليقات “والله حرام تذكرون ال بيت الرسول بهذي الأمور التافه” و “طلبت من الامام تغني واستجاب استغفر الله ياربي حدث العاقل بما يعقل فإن صدق فلا عقلا له” و “شلون تكذب؟؟ تتوسل بالامام موسى الكاظم عليه على مود تعصي الله عزة وجل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟”.