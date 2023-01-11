شمس الكويتية تصلي في الاقصى!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 يناير 2023 12:54 صباحاً - شاركت الفنانة الكويتية شمس متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقت فيه زيارتها للمسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وأظهر الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة شمس وهي بالحجاب والملابس المحتشمة.

ووجهت شمس رسالة لجمهورها قالت فيها: “لابسين لبس الصلاة، وهذا روج سحري ما يروح، عشان ما تقولوا حاطة مكياج “.

وأضافت: “نتوضأ وندخل نصلي العصر وننتظر لصلاة المغرب ونطلع، وندعي لكم داخل المسجد الأقصى”.

وتابعت بعد دخولها قبة الصخرة: “بنات شباب، ادعوا الله من هذا المكان الطاهر اللي ارتحل منه الرسول عليه الصلاة والسلام”.

وكانت شمس أثارت انتقادات متابعي حسابها في إنستجرام، بعد نشرها صورة لها برفقة أحد الأطباء، واتهمها متابعوها بالتطبيع مع إسرائيل.