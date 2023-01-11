شكرا لقرائتكم خبر عن باهر دويدار خارج السباق الرمضانى لأول مرة منذ 6 سنوات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج السيناريست البارز باهر دويدار من السباق الرمضانى المقبل، لأول مرة منذ 6 سنوات متتالية، حيث أجل مشاريعه الفنية إلى بعد رمضان المقبل، نظرا للإجهاد الذى تعرض له طيلة السنوات الماضية، حيث كان يشارك في مسلسلات رمضان بانتظام، ويعد باهر دويدار من أهم المؤلفين على الساحة الكتابية في الـ 10 سنوات الماضية.

باهر دويدار قدم على مدار 6 سنوات ما يقرب من 8 أعمال درامية، على سبيل المثال فقد قدم سلسة مسلسل "كلبش" بدءًا من عام 2017، بطولة النجم أمير كرارة على مدار 3 أعوام متتالية، شارك خلالها في العمل عدد من الفنانين آبرزهم محمود البزاوى واحمد عبد العزيز وأحمد العوضى، وريم مصطفى وعدد من الفنانين الاخرين.

كما قدم مسلسل الاختيار – عن حياة البطل الشهيد أحمد منسى، والذى لاقى نجاحاً كبيراُ في وقت عرضه، وبطولة أمير كرارة ايضاَ، وشارك في بطولته عدد من الفنانين على رأسهم أحمد العوضى، واحمد صلاح حسنى، محمد رجب، وأخرون، إخراج بيتر ميمى .

كما قدم مسلسل ورا كل باب، والذى يتكون من سلسلة من الحكايات المنفصلة الاجتماعية الدرامية، وشارك في بطولته عدد من الفنانين مثل صابرين ، محمد العمروسى وأخرون، إخراج سميح النقاش.

كما قدم مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة النجم أحمد عز، وشارك في بطوة العمل كلا من هند صبرى، وأحمد فؤاد سليم، صلاح عبد الله، وهاشم سليم، إخراج أحمد علاء .

وقدم آخر أعماله الدرامية مسلسل "العائدون" بطولة أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، وشارك في بطولته كلا من إسلام جمال، هانى رمزى، وأحمد الأحمد، وصالح عبد النبى، واخرون، إخراج أحمد نادر جلال .