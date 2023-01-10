تغيير كامل في ملامح بدرية طلبة والجمهور “غطيتي على أصالة”.. لن تصدّق ما فعلته في وجهها!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 يناير 2023 06:54 مساءً - شاركت الفنانة المصرية بدرية طلبة جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام» بصورة جديدة لها.

تألقت بدرية بإطلالة كاجوال أنيقة كشفت عن شبابها وروحها المرحة، واختارت ستايل مكياج أنيق غير ملامحها بشكل كبير وجعلها تبدو أكثر أناقة وأصغر سنًا وأبرز الكثير من التعديلات التجميلية التي أجرتها مؤخرًا.

وتفاعل متابعي بدرية طلبة مع صورتها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول جمالها واختيارها المناسب للوك، خاصة وأنها اختارت ألوان مبهجة رغم الاستايل الشتوي الذي ظهرت به في إطلالتها.

وسرعان ما انهالت التعليقات التي أشادت بأحدث ظهور للفنانة بدرية طلبة، فجاء من بين التعليقات، «غطيتي على أصالة»، «جميلة الجميلات»، «أحلى بدورة».

بدرية طلبة تتحدى متابعيها بظهورها في «لوك» جديد

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تصدم بها بدرية طلبة متابعيها في «لوك» جديد، فخلال منتصف العام الماضي، إذ جذبت الفنانة الكوميدية الأنظار نحوها، بعدما ظهرت خلال عدد من الصور وهي مرتدية فستان زفاف.

وحينها نشرت بدرية طلبة تفاصيل إطلالتها بفستان الزفاف، عبر حسابها الرسمي بمنصة «إنستجرام»، والتي ظهرت خلالها وهي مرتدية فستان زفاف منفوش باللون الأبيض، مع اعتمادها على تسريحة شعر قصيرة وجذابة، ووضعها لمسات ساحرة من الماكياج الذي جعلها تبدو كعروس في يوم زفافها.

بدرية طلبة وعمليات التجميل

وكانت الفنانة بدرية طلبة قد أجرت لقاء تليفزيوني مؤخرا وكشفت من خلاله تفاصيل عمليات التجميل التي قامت بإجرائها مؤخرًا.

أكدت أنها أجرت عدد من تعمليات التجميل لتحسين مظهر وجهها وبشرتها، فقامت بوضع مادة الفيلر أسفل جفونها حتى تزيل الهالات السوداء، ولكنها تراجعت فيما بعد وطالبت الطبيب بإزالتها، كما قامت بإجراء عملية شد الجفون.

بدرية طلبة مع ياسمين والعوضي في “ضرب نار”

من ناحية أخرى، تجتمع بدرية طلبة مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، فى عمل واحد بعنوان «ضرب نار» يشاركون به في سباق رمضان 2023 المقبل، فى قالب الدراما الصعيدية، وهو العمل الأول لياسمين بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة التى استلزمت سفرها إلى سويسرا لإجراء عملية جراحية.

واقترب صناع مسلسل “ضرب نار” للنجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى من انطلاق تصوير العمل المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2023، حيث تتواصل عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة، وقرر صناع العمل الاستعانة بعدد من أبطال مسلسل “اللى مالوش كبير” الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.

وتعاقد على المشاركة فى بطولة “ضرب نار” كل من هدى الإتربى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله محمود، بعد مشاركتهم فى مسلسل “اللى مالوش كبير” مع ياسمين والعوضى، كما تعاقدت أيضاً الفنانة سهير المرشى، ويواصل مخرج العمل مصطفى فكرى اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير فيما قارب المؤلف ناصر عبد الرحمن على الانتهاء من كتابة حلقات العمل.

وكانت آخر الأعمال التي جمعت بدرية طلبة مع الثنائي ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي، مسلسل “اللى ملوش كبير” فى دراما رمضان قبل الماضي، وشارك فى بطولته خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، عايدة رياض، فتوح أحمد، محمود حافظ، بدرية طلبة، أحمد سعيد عبد الغني، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعي، محمود عمرو ياسين، محمد عبد العظيم، كريم الحسيني، جمال يوسف، بسنت النبراوي، ميريت عمر الحريري، ماجدة منير، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

من المعروف أن بدرية طلبة صديقة مقربة من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكانت تدخلت خلال الفترة الماضية للصلح بينها وبين زوجها أحمد العوضي، وأكدت عبر السوشيال ميديا أن الخلاف بينهما أمر طبيعي يحدث بين كل الأزواج.

آخر أعمال بدرية طلبة

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمته الفنانة بدرية طلبة، كان فيلم “تماسيح النيل” والذي طُرح بدور العرض في يناير 2022.

فيلم “تماسيح النيل” بطولة بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، هنادي مهنا، سليمان عيد، محمد جمعة، حمدي الميرغني، سوزان نجم الدين، ويزو، محمد ثروت، وعدد آخر من النجوم وهو من إخراج سامح عبد العزيز.

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