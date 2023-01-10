شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية يناير آخر موعد لتلقي المشاريع في مرحلة التطوير بمهرجان مالمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن فتح باب التسجيل لأصحاب المشاريع الراغبين بالمشاركة في الدورة التاسعة من أيام الصناعة، حيث تستمر مبادرات تمويل أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما العربية لمشاريع الأفلام في مرحلة التطوير، حيث تم إنشاء صندوق تمويل المشاريع بهدف دعم الأفلام الطويلة (الروائية، الوثائقية، الرسوم المتحركة والهجينة) والأفلام القصيرة في مرحلة التطوير.

وفي سياق متصل أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن موعد انعقاد دورته الثالثة عشرة، والتي تستضيفها مدينة مالمو السويدية في الفترة ما بين 28 أبريل و4 مايو 2023، بما يعني زيادة عدد أيام المهرجان لتكون سبعة أيام كاملة.

ومن جانبه قال مؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي: "بعد النجاح الكبير الذي شهدته دورة 2022، والتعليقات المتكررة من جمهور المهرجان وضيوفه بازدحام البرنامج بالعروض والأنشطة، كان من المنطقي أن نقرر زيادة عدد الأيام بدءًا من الدورة المقبلة، تماشيًا مع التوسع المستمر في حجم المهرجان وعدد أفلامه وضيوفه وأنشطته".

وكانت الدورة الثانية عشرة للمهرجان قد أقيمت في الفترة ما بين 4 و9 مايو 2022، وشهدت عرض ما يزيد على 70 فيلما عربيا من مختلف الأنواع والجنسيات، وشهدت حضور ما يزيد على 200 ضيف من صناع وخبراء السينما والإعلام العرب والأجانب، بالإضافة إلى استمرار أيام مالمو لصناعة السينما، ذراع المهرجان المخصص للمحترفين، وبرنامج منح دعم الإنتاج المشترك بين الدول العربية ودول الشمال.