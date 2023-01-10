شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى خطاب عن تعاونها مع دنيا سمير غانم فى رمضان: مجهتدة وقريبة من القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة سلوى خطاب عن تعاقدها على المشاركة في بطولة مسلسل دنيا سمير غانم الجديد المكون من 15 حلقة والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، مشيرة لـ"الخليج 365" أنها تجدد تعاونها مع دنيا سمير غانم مرة أخرى بعد مسلسل "نيللى وشريهان" الذى تم عرضه عام 2016 مشيدة بموهبة دنيا قائلة:"جميلة ومجتهدة وقريبة من القلب".

يواصل صناع المسلسل التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق التصوير الأسبوع المقبل، حيث يجرى حالياً الاستقرار على الاسم النهائي للعمل الذى يخرجه اسلام خيرى، فيما تتواصل عملية التعاقدات مع الأبطال المشاركين في البطولة بعدما تم التعاقد مع كل من محمد سلام، بيومى فؤاد، سيد رجب وعدد آخر من الفنانين.

وتعود دنيا سمير غانم إلى دراما رمضان المقبل 2023 بعد غيابها ثلاثة أعوام، حيث قدمت آخر اعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوي.

وفى سياق آخر تصور سلوى خطاب حالياً دورها في الجزء الثانى من مسلسل "رمضان كريم، ويشارك في بطولة العمل سيد رجب، نجلاء بدر، بيومى فؤاد، سلوى خطاب، محمد لطفي، صبري فواز، كريم عفيفي، سلوى عثمان، أحمد صيام، نهى صالح، ويزو، سلوى محمد على، تامر فرج، رانيا فتح الله، شريف حسنى وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.