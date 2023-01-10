شكرا لقرائتكم خبر عن سارة صلاح تكتب: إنسانية طارق لطفى تظهر فى عزاء والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقف النجم طارق لطفى يستقبل المعزيين من أقاربه و أصدقائه ونجوم الفن وجمع من الصحفيين والمصورين، في عزاء والدته الأحد الماضى، ورغم مشاعر الحزن التي بدت عليه، إلا أنه فاجأ الجميع بموقف إنسانى.

نجم وراء الآخر بدأ يتوافد لتقديم التعازى، وبدأ الجو يشتد بروده وصقيع وتساقط الأمطار بشده ورعد وبرق وفى عز حزن النجم طارق لطفى طالب الأمن في المسجد بفتح الشمسيات لكل المتواجدين كما طالب أيضا بإحضار المشروبات الدافئة للمصورين والصحفيين للتغلب على برودة الجو الشديدة في موقف إنسانى غير معتاد من نجم كان همه وفى عز حزنه الاطمئنان على كل المتواجدين وكنت شاهدة على الموقف الإنسانى من إنسان قبل أن يكون نجم وسوف يظل هذا الموقف الشهم محفور في ذاكرة كل المتواجدين فى عزاء والدة طارق لطفى.

أما في الجنازة وصل النجم طارق لطفى في كل هدوء وظهر عليه الحزن الشديد لرحيل والدته وعند تجمع الصحفيين و والمصورين لالتقاط الصور وتأدية مهام عملهم المكلفين بها من مؤسساتهم الصحفية لم يتكلم طارق معهم بأى أسلوب وطلب من كل المتواجدين عدم الاعتراض لهم وتركهم يؤدون عملهم و ده كان موقف يحترم للنجم طارق لطفى، لان في بعض جنازات النجوم وأقارب الفنانين يواجه الصحفيين والمصورين صعوبة في تأدية مهامهم ومنعهم من التصوير و التغطية ولكن في العزاء حدث العكس و كان في كم تعاون هائل من المتواجدين في المسجد ومن النجم نفسه.

ويتمتع النجم طارق لطفى بصداقة كبيرة في الوسط الفني وعلى الرغم من برودة الجو والأمطار والرعد والبرق حضر العزاء عدد كبيرمن نجوم الفن لمساندته وتقديم واجب العزاء، وحضر كل من: أحمد السقا وأمير كرارة وياسر جلال و أشرف زكى وعمرو يوسف ومحمد رياض وعلى الحجار ومحمد على رزق ومحمد الشقنقيرى ومحمد المرزبان وخالد محمود وإيمى سالم وأحمد بدير وفتوح أحمد ومحمد الصاوى ومحسن منصور وإنجى المقدم ومحمد جمعة وإيهاب فهمى و نشوى مصطفى ودنيا عبد العزيز والمنتج تامر مرسى والمنتج حسام شوقى.















