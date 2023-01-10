شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ممثلات عالميات يتنافسن على جائزة أفضل ممثلة بـ Golden Globes اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتنافس اليوم 5 من أهم بطلات الأفلام التي طرحت خلال العام الماضى 2022، على جائزة أفضل ممثلة بجوائز الـ Golden Globes في دورته الـ 80، وهذه هي البطلات:

الممثلة العالمية كيت بلانشيت عن دورها في فيلم Tár.

الممثلة العالمية أوليفيا كولمان عن دورها في فيلم Empire of Light.

الممثلة العالمية فيولا ديفيس عن دورها في فيلم The Woman King.

الممثلة العالمية آنا دي أرماس عن دورها في فيلم Blonde.

الممثلة العالمية ميشيل ويليامز عن دورها في فيلم The Fabelmans.



أفضل ممثلة بـ فيلم دراما فى جوائز الـ Golden Globes

على أن يقوم الممثل والكوميديان الأمريكي جيرود كارمايكل بـ تقديم حفل جوائز الـ Golden Globes، في دورته الـ 80، التي ستقام خلال ساعات في تمام الساعة الثالثة صباحا بـ توقيت مصر، يوم 11 يناير الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " theprint".

فاز كارمايكل في سبتمبر من العام الماضى 2022، بجائزة إيمي عن برنامجه " Jerrod Carmichael: Rothaniel"، وصرحت هيلين هوين، رئيسة جمعية هوليوود للصحافيين الأجانب في بيان لها: "لقد استمتعت بـ مواهبه الكوميدية وأثارت إعجاب الجماهير بينما قدم لحظات مثيرة للتفكير وهي مهمة للغاية في الأوقات التي نعيشها، جيرود يمتلك نوع خاص من المواهب التي يريدها حفل جوائز الـ Golden Globes لهذا العام".