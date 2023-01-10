شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نجوم تصدروا تريند جوجل.. اعرف السبب ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت أسماء 4 نجوم تريند جوجل خلال الأيام الماضية، بسبب حدث حصل لهم وتصدر سلطان الطرب جورج وسوف التريند لأكثر من يوم بسبب وفاة نجله وديع والجنازة والعزاء

وديع جورج وسوف

وتوفى وديع جورج وسوف، ابن الفنان الكبير جورج وسوف، الجمعة الماضية، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية "تكميم المعدة" التى أجراها مؤخرًا.

وشهدت الساعات الأخيرة فى وفاة وديع جورج وسوف، دخوله المستشفى يوم 27 ديسمبر لإجراء عملية تحويل مسار المعدة، وبعد إجراء العملية عاد إلى البيت لكنه خلال الأيام الماضية أصيب بنزيف فى المعدة فتم نقله إلى مستشفى "مار يوسف" وتعرض لأزمة قلبية ودخل العناية المركزة محاطًا بأصدقائه وأهله، وكان يقاوم المرض حتى آخر نفس فيه.

حنان ترك تعود للأضواء

كما تصدرت الفنانة المعتزلة حنان ترك التريند بعد الاحتفال بعيد ميلاد ابنها، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها مجموعة صور له من طفولته حتى أصبح فى مرحلة الشباب، معبرة عن سعادتها به.

وكتبت حنان ترك على الصور التى نشرتها عبر حسابها على إنستجرام لابنها: "آدم، بارك الله فى عمرك حبيبى، وجودك فى حياتى من أعظم نعم الله على، منذ لحظة ولادتك أصبحت سعادتى هى رؤيتى لك سعيدا، رؤية ابتساماتك وضحكاتك أجمل ما فى حياتى، أنت فى أكثر الأوطان أمانآ أنت فى قلبى"، وتابعت "يا رب كما هونت حمله وولادته على هون عليه كل أوجاع قلبه التى يخجل من بوحها لى".

ذكرى رحيل مها أبو عوف

وتصدرت الفنانة الراحة مها أبو عوف التريند في ذكرى رحيلها الأولى يوم 6 يناير بعد صراع طويل مع مرض السرطان، الأمر الذى جعل الحزن يخيم على السوشيال ميديا لخسارة نجمة راقية تميزت بسيرتها وأعمالها، ولقبت "ببنت الأكابر".

طارق لطفى

وآخر من تصدر التريند النجم طارق لطفى، بعد اللافتة الإنسانية له في عزاء والدته تجاه الصحفيين والمصورين الأحد الماضى. كان حريصًا على الاطمئنان على الصحفيين بسبب شدة البرودة ومع تساقط الأمطار طالب أمن المسجد بتوفير بعد الشمسيات للصحفيين وإحضار المشروبات الدافئة لهم حتى يتغلبوا على برودة الجو.