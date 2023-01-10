شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل يعتذر عن حضور حوار "السياسة والفن" بسبب اشتباه كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة مي مجيب، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية لـ ”الخليج 365” عن اعتذار الكاتب والسيناريست مدحت العدل عن حضور الحوار الثاني من منتدى حوارات الإسكندرية تحت عنوان "السياسة والفن: علاقات جدلية وسياقات مشتركة"، الذي أقيم اليوم الثلاثاء، بسبب مرضه واشتباه إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان آخر أعمال مدحت العدل كتابة العمل المسرحي "تقدر" ضمن مبادرة إحياء المسرح المدرسي، والتي عرضت على مدار يومي السبت والأحد الماضيين بدار الأوبرا المصرية.

وقال الكاتب مدحت العدل خلال افتتاح المسرحية إن مبادرة إحياء المسرح المدرسي من أهم المبادرات التي حدثت في الفترة الأخيرة مشيرًا إلى أن المسرح بالنسبة له خلال دراسته كان مهمًا مثل باقي المواد الدراسية.

وأضاف أن المسرح يعتبر حائط الصد ضد التطرف، والمبادرة تهدف إلى اكتشاف المواهب وبث الروح في المدارس وخلق جيل مثقف وموهوب، مشيرا إلى أن هناك عددًا من الفنانين خريجي مسرح المدرسة والمسرح الجامعي منهم الفنان عادل إمام وسمير غانم.

وضم العرض مجموعة من نجوم الفن وهم: يسرا، كارول سماحة، أكرم حسني، حنان مطاوع، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبي، أحمد الرافعي، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق، ومن إخراج بتول عرفة، ويناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية مثل رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب للسعي وراء تحقيق أحلامهم.