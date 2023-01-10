شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة شهيرة تضع يدها فى جبيرة بعد سقوطها وتعلق: ربنا يكلمها على خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة شهيرة حمدي عن إصابة يدها بعد سقوطها عليها، ونشرت عبر حسابها على "الفيسبوك"، صورة ليدها وهي موضوعة في حامل ذراع طبي، معلقة عليها: "أنا وقعت من كام يوم علي يدي وربنا ستر ويكملها علي خير".



شهيرة

وقالت الفنانة شهيرة، خلال مداخلة هاتفية مؤخرا إنها فقدت السند في الحياة، وكلما يمر الوقت ترى أن فقدانه يؤثر عليها أكثر، ولا تنساه كما يقول البعض بأن الوقت يستطيع أن ينسينا، مشيرة إلى أنها لم تستعد توازنها حتى الآن بعد وفاة محمود ياسين.

وأشارت شهيرة، إلى أن محمود ياسين كان لا يستطيع رفض أي فيلم وطني، وكان يفضل الأفلام الوطنية على أي أعمال أخرى، مؤكدة أن فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي كانوا وكأنهم يحاربون بجد، موضحة أنها خلال التصوير لم تكن ترى محمود ياسين بالأيام، متابعة: "كانوا بيستخدموا أسلحة حية والقوات المسلحة تعاونت معهم جدا، وفي الفيلم تحس فعلا أنهم كانوا جنود على الجبهة، وعشان كدة الفيلم عايش مع الناس لأنه كان طبيعي وواقعي".