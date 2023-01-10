شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مسرح محمد السادس قبل افتتاح مهرجان المسرح العربي .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مسرح محمد السادس بالدار البيضاء لافتتاح الدورة الـ 13 لمهرجان المسرح العربي ، وشهدت الاستعدادات وضع السجادة الحمراء والمطبوعات في مدخل المسرح الذي تم تجديده خصيصا لهذا الحدث العربي المسرحي الكبير ، ويجري حاليا مقدموا حفل الافتتاح البروفات قبل الانطلاق في السادسة بتوقيت الدار البيضاء أي السابعة بتوقيت القاهرة .

مسرح محمد السادس من أكبر المسارح بالدار البيضاء ، ويعد معلمة ثقافية بارزة بمقاطعة الصخور السوداء، طاقته االستيعابية حوالي 700 متفرج عرف على مدى هذه السنوات مجموعة من الأنشطة الإشعاعية الفنية والثقافية بالإضافة إلى احتضانه مهرجانات كبرى شملت المسرح، الطرب والندوات الفكرية.

يذكر أن حجم مشاركة مصر في مهرجان المسرح العربي يتمثل في العرض المسرحي " ماذا أفعل هنا بحق الجحيم ؟ " للمخرجة كارول العقاد ،والعرض ينتمي لمسرح الرقص المعاصر ، والعرض أداء جهاد حسام الدين، تقي عماد، سافرونيا، كارول عقاد ، سينوغرافيا أحمد حسام سعفان، اضاءة صابر، كما يقدم المخرج انتصار عبد الفتاح ورشة عن المسرح البوليفوني ، وتقدم المخرجة عبير علي ورشة بعنوان " اشتغالات المسرحي علي قضاياه " . بالإضافة لمشاركات باحثين ومؤلفين مصريين وأساتذة أكاديميين في الندوات والمؤتمرات العلمية الثقافية المسرحية .

يذكر أن يبلغ المهرجان دورته الثالثة عشرة، في حين تبلغ مسابقة جائزة الأمير سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل عربي مسرحي دورتها العاشرة، حيث انطلقت الدورة الأولى من الجائزة عام 2012 خلال الدورة الرابعة من المهرجان.