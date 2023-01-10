شكرا لقرائتكم خبر عن "نبيل الجميل" لهنيدى يتصدر الإيرادات اليومية وشلبي فى المركز الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" للنجم محمد هنيدي قائمة الإيرادات اليومية، محققا أمس الاثنين 428 ألفا و804 جنيه، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نوراللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

الفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب.



نبيل الجميل

بينما جاء فيلم "شلبي" للنجم كريم محمود عبد العزيز في المركز الثاني في ترتيب قائمة الأفلام المعروضة في السينما، كما حقق 261 ألفا و550 جنيها، وهو من بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، الطفلة سيليا سعد، محمد محمود، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.



شلبي

يذكر أن كريم محمود عبد العزيز قدم فى شهر يناير العام الماضى فيلم "من أجل زيكو" الذى حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وتخطى الـ28 مليون جنيه، وشاركه فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.

وتستعد السينمات خلال الأيام المقبلة لاستقبال أفلام جديدة ضمن منافسات موسم منتصف العام الدراسي 2023، منها فيلم "أخي فوق الشجرة" الذي من المقرر طرحه في السينمات يوم 18 يناير المقبل، وهو من بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، بالإضافة إلى فيلم "جروب الماميز"، وفيلم "المطاريد بطولة أحمد حاتم.