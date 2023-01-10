شكرا لقرائتكم خبر عن فيفي عبده لجورج وسوف: ربنا يصبرك.. قلوبنا مولعة نار على رحيل وديع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة فيفي عبده عن حزنها الشديد لرحيل وديع وسوف ابن الفنان الكبير جورج وسوف الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية "تكميم المعدة"، وحرصت على تقديم التعزية لوالده.

وقالت خلال فيديو لها نشرته عبر حسابها على "انستجرام": "مش عارفة أوصف قد أي حزني على رحيل ابن الفنان جورج وسوف، أنا بعزيك في الغالي ابنك وديع يا أبو وديع، كلنا لها، ودي الحقيقة الوحيدة في الحياة، ويارب على قد غلاوته يديك الصبر، قلبنا كله في نار عشانك، وديته في مكان أحسن من اللي احنا فيه بكتير، ربنا يصبرك انت وأمه واخواته وكل الناس".

رحل وديع جورج وسوف ابن الفنان الكبير جورج وسوف، الجمعة الماضية، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية "تكميم المعدة" التى أجراها مؤخرًا، وقام عدد كبير من الفنانين على تقديم التعزية له فى صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس "الأشرفية" يوم السبت الماضي منهم وليد توفيق ورامى عياش وعاصى الحلانى ومروان خورى ومايا دياب وملحم زين ونادين الراسى.

وودع سلطان الطرب جورج وسوف، نجله الأكبر وديع فى كنيسة القديس نيقولاوس – الأشرفية، الأحد الماضي وظهر جورج وملامح الحزن والانكسار عليه وقد أحاط به أبناؤه وأفراد عائلته ثم دفن وديع فى سوريا.