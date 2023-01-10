“ربنا رزقني بطفل يا أمي” .. حسن الرداد يحيي الذكرى الثانية لوفاة والدته

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 يناير 2023 05:48 مساءً - أحيا الفنان حسن الرداد الذكرى الثانية لوفاة والدته السيدة فادية الرداد في منشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .

تضمن المنشور صورة صورة تجمعه بوالدته الراحلة، كتب في تعليقه عليها: “الذكرى السنوية الثانية لأمى السيدة فادية الرداد .. ربنا رزقنى بطفل يا أمي، عارف انها كانت أمنية عندك بس كل شئ بميعاد يا حبيبتى” .

تابع متوجها بالدعاء لها: “اللَّهُمَّ برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لها وارحمها وأكرم منزلتها واعفو عنها ووسِّع مدخلها ونوّر قبرها وارزقها جنّتك التي وعدت يا ذا الجلال والإكرام يا واسع العطف والمغفرة .. أرجو الدعاء لوالدتي بالرحمة والمغفرة” .

وكان قد أعلن الفنان حسن الرداد بشكل رسمي استقباله لمولوده الأول من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم بصورة على حسابه بموقع “انستجرام” .

ظهر حسن الرداد في الصورة وهو ممسكا بيد طفله “ذكر”، كاشفا عن إسمه وهو “فادي” على إسم شقيقه الراحل فادي الرداد .

وأرفقها بتعليق جاء فيه: “للَّهِ مُلْك السَّمَوَات وَالْأَرْض يَخْلُق مَا يَشَاء يَهَب لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَب لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور .. الحمدلله ربنا رزقنا وفى نفس يوم ميلادى بالطفل فادي حسن الرداد” .

أضاف: “اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى، وأسأله سبحانه أن يبارك في جميع أولادكم وبناتكم إن شاء الله” .